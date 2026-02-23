LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出

日本搖滾樂團LUNA SEA鼓手真矢（山田真矢）今日（23日）傳出離世消息，終年56歲。真矢於2020年發現患第4期大腸癌，去年夏天又確診腦瘤，一直與病魔抗爭。LUNA SEA從去年12月在日本舉行的《LUNATIC X'MAS 2025》延期至今年3月，因真矢離世未知其後安排。

LUNA SEA發聲明公布噩耗

LUNA SEA官方網頁及各社交平台昨晚（22日）發聲明，公布鼓手真矢離世消息，並透露遵照家屬意願，已為近親舉行了私人葬禮。官方以日英兩語發聲明：「我們懷著沉痛的心情宣布，LUNA SEA樂團的靈魂人物兼鼓手真矢於2026年2月17日下午6點16分安詳地離開人世。」

以LUNA SEA成員龍一、SUGIZO、井野蘭及J名義的官方聲明指：「（真矢）自2020年以來，一直在勇敢地與第四期大腸直腸癌和去年發現的腦瘤作鬥爭。經歷了七次手術和不懈的治療，他始終保持著令人敬佩的堅強。雖然他已經走完了56年的人生旅程，但他的人生旅程展現出的韌性超越了疾病本身。」

真矢生前盼以五人重返舞台

LUNA SEA的文中亦提到：「（真矢）直到生命的最後一刻，依然堅持復健治療，一心想在3月的演出中為我們演奏。他的突然離世留下了無法用言語彌補的空缺。」聲明中指真矢比任何人都更堅信「我們五個人終將重返舞台」。

並提到真矢患病以來從未放棄：「即使面對最嚴峻的考驗，他的信念也從未動搖。他那不屈不撓的精神和燦爛如陽光般的笑容，一直是樂團成員和我們全體工作人員的希望之源。他35年來創作的充滿靈魂的節奏，以及他對音樂的無限熱愛，將永遠在LUNA SEA的音樂遺產中迴響，其節奏永不消逝。」

LUNA SEA盼真矢安息

LUNA SEA懇請大眾一起祈禱，盼真矢靈魂安息。最後又向粉絲表達謝意：「我們向一直以來以如此熱情和愛支持真矢的粉絲們致以最深切的感謝。我們計劃在不久的將來為歌迷創造機會，讓他們能夠聚集在一起，向逝者作最後的告別。」具體細節確定後將另行通知。

LUNA SEA出道逾30年

真矢於1992年以LUNA SEA成員出道，樂團曾在2000年暫停活動，10年後才復出。真矢在2025年9月曝光被診斷患腦瘤，同時公開早在2020年患第4期大腸癌，一直抗癌並繼續進行演出。真矢去年9月27日曾參加在家鄉神奈川縣秦野市的祭典，當時曾向粉絲表示：「一定會有再次拿起鼓棒復出的那天，請再等等我。」

同年11月9日參與LUNA SEA的音樂祭「LUNATIC FEST.」，是真矢最後一次公開露面。真矢今年1月13日慶祝56歲生日，曾在社交平台發文：「托大家的福，又長了一歲。會努力恢復健康。」沒料到相隔一個月傳出噩耗。

石黑彩發文悼念亡夫

此外，真矢遺孀「早安少女組」第一代成員石黑彩今日在IG發文悼念丈夫：「我們將永遠懷念真矢，並努力又充實地生活下去。」石黑彩又表示：「在長達5年9個月與病魔奮戰的期間，真矢始終保持積極、努力的姿態，能夠陪伴並支持這樣的他，我相當幸福。」石黑彩於2000年5月12日生日當天與真矢結婚，二人育有三名仔女。去年6月真矢一家五口曾到沖繩慶祝銀婚，並在教堂拍婚紗照，二人又約定50周年「金婚」時要再慶祝，可惜願望無法實現。