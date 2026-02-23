江華麥潔文準新抱曝光 32歲護士大仔宣布結婚 一場地求婚勁浪漫

64歲的江華與71歲的麥潔文（Kitman）結婚33年，細女陳薔天繼承媽媽衣缽加入樂壇，相反32歲大仔陳耀淙投身醫護界，成為白衣天使。陳耀淙今日（23日）趁住人日宣布喜訊，透露已向女友求婚成功，正式升格為「準人夫」。

江華大仔浪漫求婚

江華兒子陳耀淙今日在IG限時動態分享一張充滿心思的求婚相，見到陳耀淙與女友穿上校服，重現青澀的學生造型。在一個看似校門的綠色鐵閘前，陳耀淙手持戒指，單膝下跪向女友求婚，畫面浪漫。

陳耀淙在限時動態興奮寫道：「初七人日送俾大家嘅生日禮物：一個天大嘅喜訊！」還Tag未婚妻。而陳耀淙女友Manman也在IG分享喜悅，上傳一張戴上求婚鑽戒、二人緊握雙手的照片，甜蜜宣布：「YES!!!!!!!!!! We're officially engaged！！」

江華準新抱放閃

Manman成為陳耀淙未婚妻後，又在帖文中透露求婚的背後故事：「我們的人生既然在這裡相遇，不如就在這裡開展新一頁。」Manman還打上多個hashtag：「cosplay我哋自己中學時期」、「上年已經買咗戒指」、「好嘢要嗱嗱臨落訂」、「靈魂相認」、「校門前」，大晒幸福。

