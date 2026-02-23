原來視咁的｜黃洛妍為《唱錢》成「練習之鬼」獲網民激讚 李尹嫣晒驚人轉數加口才

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持的互動音樂Game Show《唱錢》，逢星期六晚8點半於翡翠台播出，前晚挑戰藝人有黃洛妍Janees及於倫敦大學主修音樂的應屆港姐李尹嫣。而除了3位常規主持，陸浩明亦聯同Plan V其餘4位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間，而這集直播間嘉賓是二度降臨的《唱錢》鐵粉張與辰！

黃洛妍和李尹嫣為觀眾贏得逾萬元現金獎賀新春。

Janees唱得最好是Level2的《祝福》，綜合成績有97.3%。

天生靚聲的Janees，頭8關絕對可以用「越唱越強」來形容，挑戰Level 7《失戀無罪》及Level 8《Where Did You Go》時，綜合成績更分別錄得94.2%及95%，就連Eric Kwok也對Janees讚不絕口：「越難嗰啲佢先越勁」、「佢勁得嚟仲要好聽吖嘛」。為免「獎金歸零」，Janees最終選擇不挑戰Monster歌曲，為當晚觀眾成功贏走10000港元獎金；不過Janees事後仍有大方試玩「難度區」超長的Monster歌曲《I Will Always Love You》，最終唱了42秒後宣告失敗。事後Eric Kwok直指該曲是「難中之難」的歌曲，「其實Monster Level都有幾級，有難，超難，同埋點解要咁難，呢首歌就係點解要咁難喇。」

節目組還釋出了Janees忘情練習的片段，只見她投入至忘卻表情管理，更煩惱肉緊至頭髮亂了。

《失戀無罪》獲封「鐵肺之歌」，Janees亦成功挑戰完成。

練習至少100次

Janees全晚最好表現的，是Level 2的《祝福》，綜合成績97.3%之餘，拍子準確率更高達99.1%，獲森美大讚：「直情係音樂會嗰種享受。」更神的是，Janees就連聲線與聲音轉折位，也與原唱葉蒨文「神倒模」，事後Janees坦言為了唱出佳績，每首歌至少練習了100次，除了拍子、音準，還包括特色設計位及咬字；Janees更笑指自己最喜歡練習，堪稱「練習之鬼」。對於Janees如此認真練習及對待比賽，網民大力讚好，並認為Janees是有實力的唱將：「欣賞Janees認真練習，尊重節目、尊重自己」、「唱得好好，好有實力」。

李尹嫣雖然入行資歷淺，但對住森美這個大前輩，完全零怯場。

李尹嫣於倫敦大學主修音樂，唱歌亦有一定水準。

至於獲同屆港姐岳凡荻及蔡華英到場打氣的李尹嫣，則先後成功挑戰了Level 1《攻心計》、Level 2《Show You》、Level 3《眼淚的秘密》及Level 6《女神》，為觀眾贏走1000港元獎金。但論綜合表現，李尹嫣口才更勝唱功，當森美介紹李尹嫣的音樂背景時，李尹嫣先是拋出「有Check嘢喎」讚嘆森美、完全零怯場；之後又以「我自己瘀皮咋嘛」來形容自己參賽不及為觀眾爭取獎金般緊張，終獲森美大讚：「好鍾意呢啲香港小姐，好貼地！」