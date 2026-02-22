草蜢紅館開40周年騷 獻給恩師梅姐 從屋邨仔到樂壇長青樹∣名人雜誌

被譽為樂壇長青組合的草蜢，為紀念成軍40周年，將於今年4月底在初心地紅館舉行6場《Grasshopper Three In Love草蜢演唱會2026》，三子更預告演唱會以慶典形式跟入場觀眾一起森巴舞！貴為「男團始祖」的草蜢，原來一直都有留意現今樂壇的組合動向，並坦言有意邀請MIRROR及來自不同年代的樂壇組合，舉行一個大聯盟音樂會，完成多年來的夢想！撰文：彭麗莎 攝影：朱偉彥

草蜢祝大家馬年家肥屋潤，莘莘學子就能學業進步。

三隻在屋邨長大的「草蜢仔」蔡一智（阿智）、蔡一傑（傑仔）及蘇志威（阿細），1985年參加新秀歌唱大賽後加入香港樂壇，縱使經歷不少高低起跌，都依然攜手同行，一直堅持三位一體，不經不覺至今已在圈中打滾了40年，是香港史上惟一一隊從未拆夥的跳唱組合，成為了香港「傳奇」代表之一，而草蜢三子亦引以為傲。





傳奇心目中的傳奇

在三子心目中，已故「百變天后」梅艷芳、羅文、張國榮（哥哥）、陳百強（Danny）以及周潤發等，才是真正的傳奇人物，但說到「傳奇」，他們認為能夠結識到這些傳奇才是真正的傳奇：「我們本來在屋邨睇電視看到他們，這些傳奇無端端變成我們的朋友，他們才是傳奇。我們第一個歌迷會成立，就是陳百強做我們的嘉賓，是我們的偶像。有達明、黎小田、陳百強、李克勤、陳友……好多，仲有阿梅，嘩！幾厲害呀！」

難忘羅文千里送驚喜

草蜢回想當年入行後獲得首個樂壇新人獎，周潤發就是頒獎嘉賓；而40年後，發哥成為了蔡一智的跑友。傑仔亦憶起當年在上海開演唱會，羅文特意飛往當地向他們送驚喜：「我們第一次開演唱會，羅文還不讓我們知道，特地飛到上海，然後親自去包花束送給我們，你知道他有多貪靚，他嫌當時那些花『唔夠靚』、好細束，於是他買了好多束，所以我覺得這位前輩真係好有心，他們才是傳奇中的傳奇！」

傑仔憶述當年羅文飛往上海，為在當地開騷的他們送驚喜，令他們超感動。

草蜢謙稱他們並非傳奇，哥哥、發哥等前輩才是真正傳奇。

證明梅姐沒看錯

提到今次演唱會選擇在紅館舉行，而不是其他場館，草蜢表示跟恩師梅姐有關：「我們40年前比賽出來，第一次大型表演就在紅館、四面台，就是梅艷芳的15場演唱會，韜梅姐的光。40年後，我們3個依然健在，身材又冇走樣，所以能夠在同一個地方，覺得件事係好完美，好有意義，送返這個40周年演唱會俾恩師阿梅（梅艷芳），證明梅姐沒看錯我們，真係堅持了40年。」他們指當年初出道時不被外界看好，甚至遭冷言冷語，傑仔說：「有好多人都會話這種組合應該唔得啦！他們好快就玩完啦！這些只係2、3年貨仔……但係我們自己都要爭氣，唔想梅姐被人睇衰，到依家就做咗超過40年，所以我們都好感恩，因為曾經遇過這個超級巨星，我們要再努力些做給她看。」

當初草蜢不被睇好，全靠梅姐提攜，他們才有今天的成就，故此這次演唱會是三子送給梅姐的禮物。

草蜢指陳百強亦是他們心目中的傳奇。

紅館是歌手道場

草蜢認為能夠站上紅館舞台舉行演唱會，是一個歌手的指標，阿細表示：「所有歌手覺得站在紅館開個人演唱會，是一個榮譽和肯定，我們都覺得紅館好好，就算依家有其他場館，可以坐好多人，幾靚都好，我都覺得係情意結，俾我再揀，我都係會揀紅館。」阿智補充道：「紅館就好似一個真正舞台的道場，如果你冇上過紅館這個道場，就不是一個真正的武士。」

阿智表示：「我們三個都覺得，一個組合40周年是很難的，好多朋友都是看着我們成長，所以我覺得他們都有同感，好難能可貴。我們三條友仔由屋邨，然後去到紅館、再去到世界各地，去celebrate（慶祝）這個慶典，我覺得他們應該也會很開心，好似開生日會咁樣和我們慶祝。」傑仔接着說：「如果一對男女結婚周年已經係Ruby（紅寶石婚），你說是不是應該要來個celebration？」而他們亦已定了演唱會的紅色系dress code。

草蜢舉行《Grasshopper Three In Love草蜢演唱會2026》，紀念成軍40年。

草蜢在舞台跳唱40年，至今依然活力四射。

想辦組合大聯盟音樂會

作為「男團始祖」的草蜢，亦有留意現今樂壇的新組合MIRROR和COLLAR，並有意舉行一個以「全組合」形式的音樂會：「因為我們好想做一次組合大聯盟，將全港所有組合，大大小小都好、2人、3人、4人、6人、10人的，希望可以做一個concert，全部係組合，咁就厲害喇！若然能夠發生這件事，你們幻想一下那個畫面！希望我們草蜢扯頭纜。」傑仔續說：「到時我們發英雄帖的時候，大家真係要應約㗎喎！」這個「大聯盟」音樂會，也是草蜢現時其中一個夢想之一。

草蜢想搞一個「全組合」形式演唱會，希望能邀得MIRROR參與。

草蜢構思中的「組合大聯盟」音樂會，亦打算邀請COLLAR參與。

病癒再出發 感覺似「初戀」

剛剛踏入59歲的傑仔，2024年10月突然在IG公開完成腦部腫瘤切除手術，經歷約8個多月休養與積極復健，去年7月「復出」重返舞台擔任陳慧琳演唱會表演嘉賓，狀態超好，他還笑言感覺似「初戀」。「重新」出發的傑仔表示會更珍惜每一個演出：「我會再珍惜每一個moment，所以我依家每一次出場都係咁開心，我越開心，台下觀眾就更加開心，我覺得自己係好重要，係要散播正能量出去俾大家。」

堅持三位一體

傑仔表示在街上遇見不少「同路人」，大家都會互相鼓勵：「我這一次的病，在街上都會遇到好多同路人，他們都會好熱情地過來跟我說加油，我都會跟對方說加油，互相分享。」傑仔在康復期間就寫了歌曲《老的辣》，並找來好友黃偉文填詞。

在傑仔休養期間，蔡一智和蘇志威坦言仍有人邀請兩人工作，但他們卻放棄賺錢機會，堅持等到傑仔正式康復才「合體」工作，傑仔說道：「在我康復期間，其實我們一直做緊張唱片，不停咁開會，基本上都冇停過，只是慢些。」

草蜢三子成軍40年，一直相親相愛，親密猶如一家人。

體能更勝年輕時

草蜢每次演出總是給人精力無限的感覺，在台上又唱又跳依然沒喘氣，體能超好，傑仔表示：「我們由年輕一直跳到依家這個歲數，不斷都keep住做運動，冇間斷過，已經成為習慣，習慣就好似呼吸一樣。」

今年5月「登六」的阿細表示：「依家我返到屋企，有時間，我就拎住個健身袋出去，我老婆不用問我去邊，都知道我去健身。」而61歲的阿智則表示自己的體能比年輕時還好：「我覺得自己的體能好後生，後生時都冇辦法跑馬拉松，我甲子之後竟然跑半馬，我們後生時真係冇跑步，反而依家體能比以前好。」

去年7月傑仔病癒「復出」，與阿智、阿細齊擔任陳慧琳演唱會表演嘉賓。

千個夢只實現了幾百個

訪問期間，當阿細提到自己每次在健身室操練3、4小時，身旁的傑仔即驚訝地說：「你3、4個小時㗎咋？」傑仔表示自己每天最少花6至8小時做運動：「其實我們做運動好重要，如果我之前冇做咁多運動，我痊癒冇咁快。我康復得好快，覺得自己好似冇事一樣。依家冬天咋嘛，如果唔係已經游咗落水喇，自己集訓時，我一跳落泳池就游3,000米

先肯上來，仲要限時，覺得自己好似運動員。」

雖然草蜢今年已邁向入行第41年，但原來還有目標仍未達成，所以會繼續不斷尋求突破，阿智說道：「我們第一首歌叫做《飛躍千個夢》，千個夢喎！我估只係實現了幾百個，其中認識到譚詠麟，認識到好多人，譬如我自己覺得做到依家40年，我們草蜢都還未做到一個音樂劇，又未拍到一個全音樂電影，其實還有很多藝術方面的東西，我們都要突破自己。」

傑仔康復期間寫了歌曲《老的辣》，慶祝戰勝病魔。

40周年大碟大製作

阿智透露已着手籌備推出一張紀念大碟，除了收錄新歌之外，還有一些重新編寫及舊歌翻唱：「依家已經好少人做大碟，但是我們仲要誇張點，這個40周年大碟，將會有40首歌。我們不想草率地出這張大碟，因為對我們來說，這張大碟好有意義好重要，而大碟的format可能都是CD，我們會將它變成黑膠，甚至可能是錄音帶，就是要將我們經歷過、 學過的東西，呈現一次在現世代，這是我們在40周年給歌迷、觀眾的一個定情信物。」

除了已推出的新歌《Framily》、《老的辣》之外，阿智表示已跟弟弟蔡一傑寫好了幾首歌，令歌迷十分期待！

