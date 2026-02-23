Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CON-CON香港2026｜木村心美FLOW 4月襲港 AK主場之利首天登場 Tyson Yoshi次日獻聲

影視圈
更新時間：09:15 2026-02-23 HKT
發佈時間：09:15 2026-02-23 HKT

「CON-CON HONG KONG 2026」是首個由香港策劃，源於香港文化DNA的亞洲跨界IP潮流文化盛會，將於4月4至5日於亞洲國際博覽館舉行。除了全方位文化運作的IP 活動外，還有音樂會等，多位人氣J-Pop及殿堂級動漫歌手及樂隊，聯同香港流行音樂歌手接力登台。並由日本男神木村拓哉大女木村心美（Cocomi）擔任大使，來港見fans。

第一日有高橋洋子

該文化盛會陣容鼎盛︰包括演唱《新世紀福音戰士》主題曲《殘酷天使的行動綱領》的高橋洋子、演唱《男兒當入樽》片尾曲 《我只凝望你》的大黑摩季、「結他武士」MIYAVI、Morning娘前主將後藤真希、樂隊Do As Infinity、FLOW、TOGENASHI TOGEARI、新人miharu等，還有香港代表AK（江𤒹生）、Tyson Yoshi等。

「芒亨狂」後藤真希殺到

後藤真希是日本演藝圈著名的《魔物獵人》（芒亨，Monster Hunter）狂迷，她曾多次代言該系列遊戲廣告，又為主角母親配音。她更設有名為《GOMAKI no Guild》的頻道，分享遊戲實況，又翻唱多首大熱動漫歌曲，包括高橋洋子的《殘酷天使的行動網領》、LiSA的《炎》等，成功從偶像轉型為深受Z世代歡迎的遊戲網紅。

Do As Infinity深受動漫迷追捧

樂隊Do As Infinity則為由金城武、中山美穗主演日劇《二千年之戀》演唱主題曲《Yesterday & Today》 ，並因而紅爆亞洲；他們亦為《犬夜叉》演唱多首代表作，包括《深邃森林》、《沒有你的未來》等。同樣為動漫迷熟悉的搖滾樂隊FLOW，則為《火影忍者》、《叛逆的魯魯修》 等動畫演唱多首大熱作品。至於TOGENASHI TOGEARI，因為動畫《GIRLS BAND CRY 少女樂團吶喊吧》而成立，此動畫自2024年4月開播後，成為春季動畫話題之作，動畫藍光碟銷量更一舉超越《鬼滅之刃》，樂隊主打歌《炸裂綻放》在YouTube已突破1,500萬點擊。

