周吉佩兒子表演慾強匿廁所練歌 搞新春團拜見四地「吉S粉」
更新時間：21:15 2026-02-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-22 HKT
周吉佩（吉吉）昨日（21日）與吉S粉（歌迷會）新春團拜，分別同來自香港、廣州及美國的歌迷一同慶祝，有馬來西亞的歌迷特別用心，製作紀念影片送給吉吉，令他非常感動。
周吉佩愛兒欠自信
吉吉Solo幾首歌曲，仲即場邀請兒子波波合唱周杰倫《最長的電影》，全場氣氛高漲，吉吉表示：「最近阿仔鍾意唱歌，佢成日喺廁所練歌，表演慾好強。」問到可有打算栽培兒子出道？吉吉稱十分樂意：「只要唔影響學業，我係好建議阿仔表演多啲，令佢建立自信心。」
最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT