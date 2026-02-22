周吉佩兒子表演慾強匿廁所練歌 搞新春團拜見四地「吉S粉」

周吉佩（吉吉）昨日（21日）與吉S粉（歌迷會）新春團拜，分別同來自香港、廣州及美國的歌迷一同慶祝，有馬來西亞的歌迷特別用心，製作紀念影片送給吉吉，令他非常感動。

周吉佩愛兒欠自信

吉吉Solo幾首歌曲，仲即場邀請兒子波波合唱周杰倫《最長的電影》，全場氣氛高漲，吉吉表示：「最近阿仔鍾意唱歌，佢成日喺廁所練歌，表演慾好強。」問到可有打算栽培兒子出道？吉吉稱十分樂意：「只要唔影響學業，我係好建議阿仔表演多啲，令佢建立自信心。」