Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩兒子表演慾強匿廁所練歌 搞新春團拜見四地「吉S粉」

影視圈
更新時間：21:15 2026-02-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-22 HKT

周吉佩（吉吉）昨日（21日）與吉S粉（歌迷會）新春團拜，分別同來自香港、廣州及美國的歌迷一同慶祝，有馬來西亞的歌迷特別用心，製作紀念影片送給吉吉，令他非常感動。

周吉佩愛兒欠自信

吉吉Solo幾首歌曲，仲即場邀請兒子波波合唱周杰倫《最長的電影》，全場氣氛高漲，吉吉表示：「最近阿仔鍾意唱歌，佢成日喺廁所練歌，表演慾好強。」問到可有打算栽培兒子出道？吉吉稱十分樂意：「只要唔影響學業，我係好建議阿仔表演多啲，令佢建立自信心。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
6小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
8小時前
巨型Hello Kitty棄垃圾桶旁 將軍澳街坊目擊前傳後傳 網民憶兇案舊事覺心寒｜Juicy叮
巨型Hello Kitty棄垃圾桶旁 將軍澳街坊目擊前傳後傳 網民憶兇案舊事覺心寒｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
2小時前
102歲梅媽向網民拜年中氣十足 近年再被入稟申請破產 懶理兒子風流事母子關係徹底決裂
102歲梅媽向網民拜年中氣十足 近年再被入稟申請破產 懶理兒子風流事母子關係徹底決裂
影視圈
6小時前
定存攻略｜馬年搜羅6大定存優惠 留意部份推廣期至月底 3個月最高5.88厘
定存攻略｜馬年搜羅6大定存優惠 留意部份推廣期至月底 3個月最高5.88厘
投資理財
9小時前