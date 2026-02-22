過氣「天王嫂」穿比堅尼坐遊艇晒纖腰美胸 幼帶勾勒好身材 火辣照性感度爆燈

內地富二代網紅周揚青，自從2020年與台灣天王「小豬」羅志祥結束九年情後，事業蒸蒸日上，個人生活也過得多姿多彩。近日，她在IG上分享了一組在遊艇上拍攝的性感泳裝照，火辣身材讓粉絲大飽眼福，再次展示活出自信亮麗的樣貌。

名牌草帽配比堅尼晒纖腰美胸

在夕陽餘暉的映照下，周揚青身處一艘豪華遊艇上，背景是遼闊湛藍的大海。她頭戴一頂Celine寬邊草帽，增添了幾分度假的悠閒與時尚感。照片中，她身穿一套深棕色的細肩帶比堅尼，設計簡約卻極具誘惑力。纖細的綁帶勾勒出她緊緻的背部線條和完美的肩頸比例。跪坐在甲板上的姿勢，更是將她纖細的「螞蟻腰」、豐滿的胸型以及修長的美腿展露無遺，S型曲線一覽無遺，性感指數破表。另一張照片中，她腰間繫著一條印花絲巾，為性感的造型增添了一絲飄逸的風情。

相關閱讀：周揚青戰鬥格Rap明寸舊愛羅志祥渣男 網民反應兩極狠批消費舊愛：都幾年了

周揚青甩「天王嫂」之名專注事業

周揚青當年與羅志祥拍拖，雖然未結婚，但早已被男方粉絲視為「天王嫂」。豈料2020年她以一封「毀滅式分手信」揭露了羅志祥混亂的私生活，震驚整個華語娛樂圈。事件過後，她並未沉浸在悲傷中，反而將重心轉向個人事業。她不僅是擁有千萬粉絲的網紅，更是成功的服飾品牌主理人。2021年更與中國知名食品品牌創辦人羅紅兒子羅昊拍拖，並一起上戀愛真人騷《女兒們的戀愛4》，但認愛後不足兩個月便分手收場。

相關閱讀：被爆介入羅志祥周揚青感情 「蝴蝶姐姐」愷樂驚爆離婚！神隱3年可憐內幕曝光

周揚青家境優渥

據悉，周揚青本身家境優渥，是典型的「白富美」，父親是商界大亨，讓她從小就擁有豐厚的資源。但她並未因此驕縱，反而憑藉自己的商業頭腦和努力，創立了個人品牌，事業經營得有聲有色，成為不少網民心目中獨立女性的典範。

相關閱讀：周揚青晒過百萬潮玩收藏如展覽 萬呎豪宅曝光網民驚嘆：走廊比臥室寬敞

周揚青豪宅全面睇：