Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳海昕馬年求避是非 發錢寒開舖教普拉提姻緣免問

影視圈
更新時間：17:15 2026-02-22 HKT
發佈時間：17:15 2026-02-22 HKT

吳海昕（22日）出席跑步活動，她表示是第5年參與該活動，並透露剛在美國考取普拉提導師牌，笑稱會向大會提議明年在活動上設攤位教參加者普拉提。吳海昕籌備工作室教授普拉提，她說︰「落實在港島區，自己搞，無拍檔。我份人比較吹毛求疵，怕吵架，投資方面希望在6位數內，簡單裝修可以省錢，上了軌道後才加大投資額。」

吳海昕未遇追求者

吳海昕說已有開店吉日，卻連舖位都未睇，「我有目標，就能逼自己堅持下去。」問到是否希望在馬年脫單？她笑言希望搵錢，「少一點是非。」形容與其搵人照顧，不如自己照顧自己。吳海昕話有多啲出街識新朋友，未遇到追求者。問到拜年時可有被親友追問感情狀況？她形容自己心境年輕，笑指過了35歲沒有人再過問，媽咪也沒有追問。她每年都會睇風水，師傅批馬年多桃花，人緣好，「但姻緣沒有那麼快！」笑言不想馬上脫單，「只想馬上賺錢！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
8小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
10小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
3小時前
巨型Hello Kitty棄垃圾桶旁 將軍澳街坊目擊前傳後傳 網民憶兇案舊事覺心寒｜Juicy叮
巨型Hello Kitty棄垃圾桶旁 將軍澳街坊目擊前傳後傳 網民憶兇案舊事覺心寒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
農曆新年｜港珠澳大橋塞爆 回港車龍長500米 需等逾40分鐘過關屬極度高峰
突發
5小時前
定存攻略｜馬年搜羅6大定存優惠 留意部份推廣期至月底 3個月最高5.88厘
定存攻略｜馬年搜羅6大定存優惠 留意部份推廣期至月底 3個月最高5.88厘
投資理財
11小時前