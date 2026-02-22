張與辰望回大馬開騷「交成績表」 周吉佩馬年目標搬大屋 「良辰吉日」年花送祝福 盼出多首合唱歌｜獨家

張與辰和周吉佩（吉吉）這對《中年好聲音》第一季和第三季成員，今年期間限定以「良辰吉日」結合一起跟大家拜年，二人合力插一盆賀年鮮花送給大家，祝大家馬年神采飛揚、大吉大利、馬到功成，每天都是「良辰吉日」。 文：鍾舜英、圖：林賓尼

「良辰吉日」祝大家龍馬精神、財源廣進。

「良辰吉日」能夠出現，只因去年吉吉和與辰在馬來西亞一起演出音樂會後，大家已覺得二人很有默契，便孕育出「良辰吉日」這組合，吉吉也感到真的有機會可以一起開騷，因各自開騷展現個人獨特一面，二人加起來做一些平時沒有做的事，其實早在馬來西亞時已經談論過，他說：「兩人加起來的化學作用更好，所以一定擺脫不掉合作開騷這一步。哈哈！」與辰則覺得，若然真的以「良辰吉日」這個組合舉行演唱會，那便不想普普通通二人一齊唱唱歌便算，希望構思出特別概念，演出一定要強勁及有故事性這樣才會好玩，再者，若然真的能舉行演唱會，事前當然要製作合唱歌，更沒理由只得一首呢！

張與辰恨多棲發展

踏入馬年，與辰今年希望可以堅定開始做運動這習慣，目的是令身體健康一些，因自己面對工作壓力大時及休息不夠下，若不夠體力便會撐不住，故運動對自己身體及工作也有莫大幫助。在工作上希望完成澳門三月的演唱會後，可以轉移陣地到馬來西亞開騷，他坦言：「覺得這是我的責任，本身是馬來西亞人，有這責任回去交成績表，真的希望能在馬來西亞舉行演唱會。」另方面，與辰也期望接觸到不同形式的工作，例如：多些機會寫電影或劇集的歌曲，為更多歌手寫歌甚至乎Crossover，希望可以試一試拍電影，又或做一些嘉賓主持，看看自己的能力在高壓下講對白，還有希望IP「花啦啦」快點成長，粉絲可以越來越多。

過往與辰曾有一次機會於年三十晚在香港維園行花市，當時在花市內看到的所有東西他也想買下來。今年可算是與辰首年在香港度過農曆新年，既期待又開心，他很期待去行花市，買心愛的花回家過年。

周吉佩組《中年好聲音1－3》團拜

吉吉以往大多到其他地方度歲又或到內地探望親人，不過，今年決定留港，他解釋，打從參賽那年已有意舉行團拜活動，可惜一直忙個不停，馬年終於可以成事，將會聚集《中年好聲音》1－3季的台前幕後一同聚首團拜，以他所知已超過60多人報名，這是他今年最期待的聚會。

馬年吉吉希望能搬往較大的物業居住，只因現居的空間不足，孩子因同房不時發生爭拗，加上孩子們現於將軍澳上學，所以今年打算搬往將軍澳搬區的一些實用700呎以上的3或4房單位，與辰更提議他搬到同一棟物業成為鄰居。

吉吉想進軍啟德開唱

不過，他當然有一項更想達成的願望，早在入行時他已說過，很想在紅館舉行演唱會，這願望仍有點距離，他會一步步前行，馬年他希望在香港找到比以往開騷更大的場地舉行演唱會，現在目標先瞄準啟德體藝館。



Credit: 場地提供：个園竹語 鮮花提供：聯藝花店