金度勳被質疑施展「鹹豬手」 用姆指撫摸Karina及GABEE 回應指是手指痕

去年憑人氣韓劇《親愛的X》備受關注的27歲韓星金度勳，日前出席新劇發布會時疑似對同劇女拍檔：aespa隊長Karina及著名舞者GABEE施展「鹹豬手」，因此惹來爭議！

金度勳背後可能有具背景人士力撐

事緣金度勳前日（19日）聯同Karina、GABEE、惠利、李龍真及John Park等出席Netflix新劇《怪奇謎案限時破2》的製作發布會，席間6人手拉手做出類似六芒星陣的甫士時，金度勳分別以左右手拉着Karina和GABEE的玉手，卻被發現他以快如摩打的姆指不斷在撫摸着她們的滑溜手背和手指。不少網民都發現了其「越軌行為」，更有粉絲直接在粉絲平台上斥責他，叫他「別碰Karina」，然而金度勳卻回應指當時手指痕，只是想撓一下手指抓癢。至於為何又摸GABEE，他則未有解釋，有網民就揶揄指「難道他兩邊姆指都手痕？」對此，其經理人公司PEAKJ Entertainment至今未有任何回應。對比該公司不久前迅速回應旗下男團TWS的「私生飯」問題，這次的冷處理惹人懷疑，外界普遍認為金度勳可能背後有具背景人士力撐，故此得公司庇護。

金度勳曾想借金裕貞傳緋聞

與此同時，網民不忘翻金度勳舊帳，指他與金裕貞合作拍攝《親愛的X》時，已有過度的肢體接觸，被指責毫無邊界感。更有網民指他借緋聞蹭熱度，去年10月宣傳《親》劇時就乘機想借金裕貞傳緋聞。去年6月宣傳《怪奇謎案限時破》時，又想跟Karina炒CP。雖然金度勳仍有一批死忠粉絲護航，但目前韓網已有呼籲廣告商和劇組封殺他的聲音。截至目前為止，涉事女藝人未有發聲，金度勳及其公司亦未有正式回應事件。