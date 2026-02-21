Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金度勳被質疑施展「鹹豬手」 用姆指撫摸Karina及GABEE 回應指是手指痕

影視圈
更新時間：18:45 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-21 HKT

去年憑人氣韓劇《親愛的X》備受關注的27歲韓星金度勳，日前出席新劇發布會時疑似對同劇女拍檔：aespa隊長Karina及著名舞者GABEE施展「鹹豬手」，因此惹來爭議！

金度勳背後可能有具背景人士力撐

事緣金度勳前日（19日）聯同Karina、GABEE、惠利、李龍真及John Park等出席Netflix新劇《怪奇謎案限時破2》的製作發布會，席間6人手拉手做出類似六芒星陣的甫士時，金度勳分別以左右手拉着Karina和GABEE的玉手，卻被發現他以快如摩打的姆指不斷在撫摸着她們的滑溜手背和手指。不少網民都發現了其「越軌行為」，更有粉絲直接在粉絲平台上斥責他，叫他「別碰Karina」，然而金度勳卻回應指當時手指痕，只是想撓一下手指抓癢。至於為何又摸GABEE，他則未有解釋，有網民就揶揄指「難道他兩邊姆指都手痕？」對此，其經理人公司PEAKJ Entertainment至今未有任何回應。對比該公司不久前迅速回應旗下男團TWS的「私生飯」問題，這次的冷處理惹人懷疑，外界普遍認為金度勳可能背後有具背景人士力撐，故此得公司庇護。

金度勳曾想借金裕貞傳緋聞

與此同時，網民不忘翻金度勳舊帳，指他與金裕貞合作拍攝《親愛的X》時，已有過度的肢體接觸，被指責毫無邊界感。更有網民指他借緋聞蹭熱度，去年10月宣傳《親》劇時就乘機想借金裕貞傳緋聞。去年6月宣傳《怪奇謎案限時破》時，又想跟Karina炒CP。雖然金度勳仍有一批死忠粉絲護航，但目前韓網已有呼籲廣告商和劇組封殺他的聲音。截至目前為止，涉事女藝人未有發聲，金度勳及其公司亦未有正式回應事件。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
2小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
9小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
5小時前
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰
兩岸熱話
9小時前
荃灣灣景廣場 寬敞大廳富空間感 鄰近荃灣西站
荃灣西3房戶叫價890萬 大廳寬敞富空間感 鄰近荃灣西站海濱長廊｜筍盤
筍盤推介
8小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
1小時前
野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮
野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT