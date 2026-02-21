Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃淑蔓年廿八開騷送「碌柚葉」應節 獲粉絲好友驚喜應援淚灑現場

更新時間：18:15 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-21 HKT

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）出道11年，終於迎來人生首個個人音樂會「黃淑蔓 《growth》 Music Live」，日前於西九文化區自由空間「大盒」舉行，全場爆滿。適逢開騷日是農曆年廿八，歌迷入場均獲得Feanna送出「碌柚葉」應節。

黃淑蔓獲好友家人拉隊支持

Feanna的「第一次」，除了家人拉隊支持，好友陳健安、Nowhere Boys主音Van和結他手Ken、陳心瑤導演、Feanna新碟《growth》創作總監Tsz、新歌《喵！》創作班底Oscar、簡力恆和Hayley Sit、《I am All Alone》填詞人薑檸樂、《未至於》MV男主角Boris、《梗頸四》MV男主角Scott、ANSONBEAN、江博熙、楊煜謙、成基哲 、Winka@COLLAR、LollyTalk的阿蛋和Sennie、晚安莉莉、曾傲棐、張天穎、Timo、馬天佑、顧定軒、林子峰，以及早前因左腳半月板撕裂入院接受手術的梁釗峰亦撐著柺杖捧場。

Feanna望金像獎再見

Feanna以《猜猜我是誰？》為音樂會揭開序幕，今次歌單除了她的作品，還演唱林憶蓮、陳奕迅、方大同和薛凱琪等前輩的作品和不少外語歌，更以結他自彈自唱Avril Lavigne的《Girlfriend》。當她演新歌《喵！》時，全場高舉貓形手幅，事前她並不知情，所以非常驚喜。

期間Feanna演唱電影《再見UFO》主題曲《華富一號》，她說：「大家都知我係因為11年前唱《差一點我們會飛》，得到香港電影金像獎『最佳原創電影歌曲』而入行，事隔11年，今年我又再次入圍金像獎『最佳原創電影歌曲』啦！呢首歌係我七年前錄，我仲未去英國讀書、18歲嘅時候錄，希望大家多多支持，我哋金像獎見！」

音樂會壓軸歌是2015年電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》，，電影導演陳心瑤亦於座上，他與全場歌迷一同高舉寫上「We grow with you」手幅，Feanna感動眼濕濕。歌迷完騷不散場大叫encore，她再次出場演唱《I am All Alone》，為音樂會畫上完美句號。

黃淑蔓買結他繼續學

完騷後Feanna情緒仍然高漲，感恩粉絲的支持。音樂會上，Feanna結他自彈自唱，事前請教Ken@Nowhere Boys等前輩，她說：「嚟緊我會自己買一支結他，因為大家幾喜歡我彈電結他，咁就繼續學落去，將來可以出多啲band sound嘅歌。其實我仲有好多嘢想試，例如跳唱、Rap。」Feanna坦言台上見到歌迷揮動手幅時好感動，但為了保持靚妝和要繼續唱歌而強忍眼淚。她揚言騷後興奮到農曆新年都不願放假，想繼續唱歌表演。

