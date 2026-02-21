古淖文穿梭港澳花車匯演 勁歌熱舞送祝福兼任葡文司儀

古淖文（German）馬年開始便過得好充實，穿梭香港及澳門參與每年一度的花車巡遊表演。多才多藝的German，更要擔任澳門花車匯演的葡文司儀。

古淖文與陳奐仁表演感受新鮮

German提及今年是第一次參與香港的「新春國際匯演之夜」的表演，與陳奐仁及一眾TVB選秀歌手一起表演感受新鮮。作為土生葡人的German一口流利葡語，為澳門新年花車匯演擔任大會的葡文司儀，與林盛斌（Bob）及宋宛穎一同於澳門主持花車巡遊的開幕式。勁歌熱舞的German表演完兩首快歌後，又趕上台做回司儀的角色。三位司儀在台上輕鬆跟著花車音樂跳舞，期間Bob打趣叫German要像表演人仕般穿得金光閃閃和大家拜年，穿上珍珠色唐裝的German笑著回應：「我今日已經着得好金光閃閃。」