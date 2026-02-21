天后晒13歲子近照獲讚顏值飆升撞樣王一博？近年舉家回港生活 與富二代姊弟戀曾不被看好

樂壇天后楊千嬅近年專注於內地發展，與老公丁子高及兒子丁進諾（Torres）甚至一度移居上海生活，並安排兒子在當地入讀國際學校。去年6月，楊千嬅透露將慢慢把事業重心回歸香港，亦表示兒子決定回港升學，現時入讀香港的國際學校Year 9。近日迎接農曆新年，楊千嬅一如往年分享全家福向粉絲送上祝福，網民關注點全在13歲的Torres身上，大讚他越大越靚仔，更有幾分似內地頂流男星王一博。

Torres與爸爸丁子高十足餅印

在最新的全家福中，Torres身穿淺綠色潮牌衛衣，坐在父母中間，一同做出拜年手勢。正值青春期的他不僅變高，五官也越發俊朗，顏值直線飆升。網民紛紛留言大讚「Torres越來越帥了」、「完全是個小帥哥」，並指他與爸爸丁子高長得十分似樣，甚至有網民指Torres撞樣」內地當紅頂流男星王一博。

其實丁子高在婚前曾是男子團體VRF的成員，夫妻二人均有豐富的演藝經驗。網民認為，Torres繼承了父母的優良基因，又自小習慣面對鏡頭，憑藉如此出眾的外貌條件，若有意願，大可「原地出道」，未來在演藝圈的發展潛力被看好。

相關閱讀：楊千嬅有個超高顏值奶奶！家庭照再曝光姑奶美貌 老爺為皮具大王身家逾2億

楊千嬅與丁子高戀情曾不被看好

楊千嬅與任職公關、皮革富商丁永方兒子丁子高這段相差5歲的「姊弟戀」，從拍拖到婚後都一直恩愛。然而，這段關係初期曾不被看好，外界常將兩人在演藝圈的地位及身家拿來比較。婚姻踏入第17年，楊千嬅早前受訪時曾分享維繫婚姻之道，在於激情過後仍能愉快相處。她坦言，雙方來自不同的原生家庭，需要耐心磨合、接納彼此的差距，並願意等待對方的節奏，直言：「婚姻是唯一一次選擇自己的家人，所以相處的重量比較重要。」二人用時間證明了他們的愛情，成為圈中的模範夫妻。

相關閱讀：楊千嬅私下真實人品大爆料！被千萬票房電影功臣揭飯局上舉動 目擊過程大呼「黐線」

楊千嬅胞弟近照激罕曝光？