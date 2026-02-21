七師傅親建沙佛塔為香港祈福 拆解姜濤AL馬年路向 授保住飯碗錦囊丨獨家

玄學家七師傅（七仙羽）趁新春期間親赴沙灘，於攝氏12度低溫下建造七座沙佛塔，並涉水祈求龍王減災，為港人祈福。對於市道不景，不少打工仔擔心失業，她「醒」大家保住飯碗錦囊。談到圈中藝人運勢，她指姜濤命格火旺不宜駕駛，更不建議離開ViuTV；盧瀚霆（AL）則因名字帶水，今年運勢持續旺盛，可以隨心而行。採訪：娛樂組

七師傅在寒冷天氣下涉水供花跳舞，為香港祈福消災。她表示，去年災情嚴重的日本及韓國，因位處東北文昌位，今年運勢將回穩，有利地位及名利，港人外遊可優先選擇這兩個地方。相反，南面國家包括印尼、尼泊爾、菲律賓、泰國等地，會出現大量天災人禍，尤其需要警惕空難及鐵路意外。她強調，今年趨吉避凶最重要是「向北走」，呼籲港人多返內地消費玩樂，避開南方危機。

談到經濟前景，七師傅指今年樓市只會牛皮上落，不會大升，形容為「最後一道逃生門」。股市方面則會先大跌後反彈，人工智能（AI）及人形機械人板塊值得留意。她特別看好黃金，預測打仗及美國減息將持續推升金價，更自揭由萬多元開始積蓄買金，至今保險箱已儲下不少，建議大眾動用5至10%資產購入實金保值，其餘保留現金應急。

七師傅勸打工仔宜少言多做事

不少打工仔面對失業難關，七師傅力勸要面對現實：「要面對現實唔好嫌人工低，最重要唔好怕蝕底，降低少少都會搵到嘢做，捱過難關先算。至於仍然有份工嘅，宜少說話多做事，因為九運火比較多，講嘢太多好容易產生爭拗不和，沉默係上策，咁樣金水自然多，人緣會更好，是非減少，福報自然增大。」七師傅提議多善積德，更以自身為例，去年出錢出力幫張致恒超過六位數字：「知道佢要養妻活兒處境。」七師傅呼籲大家要學會包容及原諒別人，多行善積德，因為每個人都會有錯有陰暗一面。

姜濤不宜離巢ViuTV

談到圈中藝人運程，七師傅指今年名字帶東、北字及有水部首的藝人特別旺，陳曉東、姜濤均屬當旺之例。對於姜濤價值60萬的戰車落地僅3個月即撞花要入廠，七師傅直指對方命格火重，根本不適宜駕駛，反而適合聘請司機。她認為姜濤收入豐厚完全能夠負擔，加上已成為大明星，有私人司機出入會方便得多：「就算開電單車都唔好，因為佢呼吸系統麻麻容易敏感，名利大可能健康唔好，唔夠瞓壓力大，呢啲有得自有失。」盛傳姜濤轉會，七師傅斬釘截鐵不建議他離開ViuTV：「咁紅就唔使走圍走，始終ViuTV一手捧紅佢，成功一定有原因，合作咁耐會有默契，冇必要轉會，最怕畀人話佢冇良心。」不過她認為姜濤可以嘗試其他唱片公司，開拓音樂路向。

欣宜隨時復出都紅

至於盧瀚霆（AL），七師傅指其名字同樣帶水部：「今年佢都會持續好旺，可以想點就點做自己，唔使理人批評及避忌。」她建議多接近正能量的人，遠離是是非非：「姜濤好有使命感，AL好勤力成日練跳舞，佢哋好有正能量，所以多FANS。」另外，她坦言十分掛念神隱多時的鄭欣宜，大讚對方既勤力又優秀：「幾時出返嚟都紅，我好期待佢重出江湖。」