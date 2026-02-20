Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光

影視圈
更新時間：23:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：23:00 2026-02-20 HKT

46歲官恩娜（Ella）在2015年低調與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚並誕下一子一女，淡出幕前的官恩娜專心做全職媽媽。官恩娜近年「復出」IG，不時貼上家庭照，雖然已經是二子女之母，但官恩娜的顏值超越做歌手時期，近日官恩娜貼出一段記錄從小到大的短片，又再掀起熱話。

官恩娜原來是樂壇的滄海遺珠

淡出多年的官恩娜原來是樂壇的滄海遺珠，曾有網民在Threads發文，表示剛巧聽到官恩娜的歌曲勾起以往的回憶，更號召官恩娜「復出」開騷，結果官恩娜「上水」回覆：「Thank you so much for your support！其實我有時都會好懷念以前唱歌嘅時候，畢竟人生有好多唔同嘅階段，暫時呢個階段可能未必有機會再同你見面。睇到你呢個留言我真係好窩心！希望你有一個美好的2026年！」

相關閱讀：吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時

官恩娜未有因「師奶」身份而走樣

當年以模特兒身份出道的官恩娜，除了拍電影外，更以為歌手身份發展，歌曲《失常》及《地平線》等成唱K必唱歌曲，不過發展平平，後來索性低調嫁人專心相夫教子，不過多年來都未有因「師奶」身份而走樣，日前貼上一段「我的進化，一眨眼就四張幾」的影片，相中由官恩娜嬰幼兒及童年時期的照片開始，小時候的官恩娜有著圓圓的大眼睛，模樣十分天真可愛。畫面中也呈現了她學習彈鋼琴、參加畢業典禮以及在戶外開朗遊玩的樣貌，展現出一個純真快樂的童年。

網民追問官恩娜會唔會再唱歌

影片後段轉為官恩娜成年後的樣貌，官恩娜戴著帽子在機場貴賓室品嚐香檳，或是在飛機上品嚐美食，也會乘船遊覽湖光山色，看起來充滿自信且非常享受生活。有人說：「寶貝兒~四張幾都仲咁靚。」、「你張相到而家都冇變過個樣仲係咁後生。」、「時間過得好快 越嚟越靚。」、「BB個棵蔥。」、「四張冇問題啦！」、「好靚，好掛住你。依家都會上YouTube聽你嘅歌 新年快樂。」甚至有人問：「會唔會再唱歌？其實你唱歌真係好有實力！」官恩娜只說：「maybe one day.」

相關閱讀：官恩娜捲家族爭產戰被指大罵外婆？遠赴蒙古避靜 一舉動表達心情

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
12小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
即時中國
8小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
8小時前
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
14小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
01:11
六合彩新春金多寶︱2億頭獎明晚攪珠  中環投注站逾300人排隊 上班族：最開心係開彩前發夢中獎
社會
8小時前
林逸華律師行本周一遭警方搜查並帶走一批文件。資料圖片
警查「碰瓷黨」上門檢走大量文件 律師樓提司法覆核指文件受法律專業保密特權保護
社會
11小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
2026-02-19 20:41 HKT