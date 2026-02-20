46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光

46歲官恩娜（Ella）在2015年低調與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚並誕下一子一女，淡出幕前的官恩娜專心做全職媽媽。官恩娜近年「復出」IG，不時貼上家庭照，雖然已經是二子女之母，但官恩娜的顏值超越做歌手時期，近日官恩娜貼出一段記錄從小到大的短片，又再掀起熱話。

官恩娜原來是樂壇的滄海遺珠

淡出多年的官恩娜原來是樂壇的滄海遺珠，曾有網民在Threads發文，表示剛巧聽到官恩娜的歌曲勾起以往的回憶，更號召官恩娜「復出」開騷，結果官恩娜「上水」回覆：「Thank you so much for your support！其實我有時都會好懷念以前唱歌嘅時候，畢竟人生有好多唔同嘅階段，暫時呢個階段可能未必有機會再同你見面。睇到你呢個留言我真係好窩心！希望你有一個美好的2026年！」

官恩娜未有因「師奶」身份而走樣

當年以模特兒身份出道的官恩娜，除了拍電影外，更以為歌手身份發展，歌曲《失常》及《地平線》等成唱K必唱歌曲，不過發展平平，後來索性低調嫁人專心相夫教子，不過多年來都未有因「師奶」身份而走樣，日前貼上一段「我的進化，一眨眼就四張幾」的影片，相中由官恩娜嬰幼兒及童年時期的照片開始，小時候的官恩娜有著圓圓的大眼睛，模樣十分天真可愛。畫面中也呈現了她學習彈鋼琴、參加畢業典禮以及在戶外開朗遊玩的樣貌，展現出一個純真快樂的童年。

網民追問官恩娜會唔會再唱歌

影片後段轉為官恩娜成年後的樣貌，官恩娜戴著帽子在機場貴賓室品嚐香檳，或是在飛機上品嚐美食，也會乘船遊覽湖光山色，看起來充滿自信且非常享受生活。有人說：「寶貝兒~四張幾都仲咁靚。」、「你張相到而家都冇變過個樣仲係咁後生。」、「時間過得好快 越嚟越靚。」、「BB個棵蔥。」、「四張冇問題啦！」、「好靚，好掛住你。依家都會上YouTube聽你嘅歌 新年快樂。」甚至有人問：「會唔會再唱歌？其實你唱歌真係好有實力！」官恩娜只說：「maybe one day.」

