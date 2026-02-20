羅家英唐僧經典造型重現人前 北上景區沙啞聲線唱《Only You》顯疲態 四度抗癌獨力承擔醫藥費

現年79歲的羅家英，除了是粵劇大老倌外，更拍過不少電影作品，而且不時以詼諧綠葉角色登場，完全無偶像包袱，他多次跟周星馳合作，最為人熟悉的是《國產凌凌漆》的達聞西及《西遊記大結局之仙履奇緣》演出唐僧，片中他的神曲《Only You》，至今仍是觀眾的集體回憶。在新春佳節，羅家英並無休息，而是去了內地景區演出唐僧，當然要唱他的首本名曲，但由於要不斷唱歌及跟粉絲互動，羅家英聲音難免變得沙啞，滿臉倦容。

羅家英內地景區被集郵

近年內地景區，興起由香港藝人重演昔日的影視角色，江華近日在景區內扮演《九五至尊》的雍正皇帝，李國麟演出《天龍八部》的鳩摩智，而景區內最受歡迎的角色，卻是羅家英在周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》演出唐僧，一直有價有市，而在新春佳節藝人演出特別搶手，羅家英近日就在景區被野生捕獲，他正正是演出唐僧。

相關閱讀：羅家英四度患癌工作仍搏老命 40度高溫下扮唐僧須攙扶令人心痛 網民：點解仲要咁辛苦

羅家英扮唐僧一臉疲倦

羅家英在農曆年與汪明荃在西貢豪宅舉行派對後開工，昨日小紅書上流傳羅家英在佛山演出唐僧的短片，他穿上那身標誌性的紅色袈裟，戴上佛帽，手上卻是拿著扇子，羅家英先跟現場粉絲拜年，跟著是熟悉的音樂響起，他開始高歌電影改編的特別版《Only You》「Only you can take me取西經」，雖然現場氣氛熱烈，羅家英亦十分投入，但畢竟他年事已高，不止一臉倦容，而且歌聲亦漸漸變得沙啞。

羅家英靠積蓄支付癌症醫藥費

羅家英於2009年跟汪明荃結束20年愛情長跑，在美國拉斯維加斯註冊結婚，結婚多年依然十分恩愛，早前播出由汪明荃主持的TVB旅遊節目《帶阿姐看世界》，二人就寓工作於拍拖，以「夫妻檔」組合甜遊不丹。羅家英曾在接受訪問時透露自己第四度患癌，而且沒有買保險，每次治療及做手術，均是靠積蓄支付醫藥費，加上要注射女性荷爾蒙壓制癌細胞，身體變弱，容易疲倦， 羅家英現時在內地演出，賺取生活費及醫病費用。

相關閱讀：汪明荃羅家英結婚16年終圓夢 首披嫁衣獲不丹大師加持祝福 汪阿姐嬌艷動人惹老公情不自禁做一事

藝人賀年圖輯大晒冷：