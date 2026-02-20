Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王｜Sammi帶埋全家撐場 票房破3000萬兼刷新歐美紀錄 影迷集氣拍續集

更新時間：17:45 2026-02-20 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-20 HKT

賀歲電影《夜王》自年初一（17／2）上畫以來，截止今午（20／2）一時累積票房衝破3千萬，劇組上下感到振奮，且破了多項紀錄包括︰香港史上賀歲電影開畫票房NO.1、香港史上賀歲電影單日票房NO.1、首日累積票房勁破1,100萬；刷新黃子華開畫票房紀錄，及開畫日900+場次破近十年賀歲片紀錄等。

《夜王》英美多Fans

《夜王》陸續於世界各地上映，票房成績刷新紀錄︰該片於馬來西亞上畫4天票房逼近300萬令吉；於美國及加拿大今日上映，橫掃北美120+影廳，刷新香港賀歲電影在北美的開畫紀錄；英國、愛爾蘭、荷蘭等歐洲城市今日上畫，英國多場優先場爆滿。Sammi（鄭秀文）在過年前馬不停蹄完成一連串宣傳後，趁新年假期跟家人入戲院捧其角色「V姐」場；她在社交平台分享跟家姐、姐夫、弟弟入埸睇《夜王》，全場一齊笑、感動、緊張。Sammi稱：「由開拍到前陣子瘋狂式緊密宣傳工作，一切一切記憶猶在。一步一腳印。點滴在心頭。歡哥V姐跟東日的仝人（包括太子峰）衷心多謝每一位的入埸。這部電影是我們的共同結晶品。路仍漫長。」

《夜王》開拍第二集？

三度與黃子華合作的Fish（廖子妤）坦言十分開心在短時間內得到佳績，「之前謝票時，感到許多觀眾對這部戲的喜愛，甚至乎期待我們能夠拍續集，或原班人馬再創作新故事。《夜王》除了有笑有淚之外，還帶出香港人遇挫折時，堅毅求新、求變的精神。」而飾演不擇手段二世祖太子峰的小野（盧鎮業）回想當日拍攝時，在廠房中無分晝夜的開工，台前幕後一鼓作氣的精神，令他有感辛苦有價。Mandy（譚旻萱）得知票房佳績，笑說猶如自己攞獎一樣。至於Renci（楊偲泳）、Sumling（李芯駖）紛紛拍片感謝各位「老細」支持。

楊偉倫呼籲睇埋《金多寶》

而阿卵（楊偉倫）表示：「多謝觀眾支持！希望各位感受到電影背後的心意，路難行都有力量行落去。都希望大家都去支持同期上畫的香港電影（《金多寶》），祝大家馬年馬到功成行大運。」

下一站「葵芳」

《夜王》還有不少新面孔，當中飾演葵芳的舞台劇演員蔡蕙琪（Kay）突圍而出，讓觀眾留下深刻印象，在黃子華面前也能從容面對。Kay說：「我這一刻最想講就是多謝導演Jack（吳煒倫）、監製Ivy（何韻明）和宣傳團隊，沒有他們就沒有葵芳這個角色。感恩這個角色成為我的小小里程碑。」此外，電影公司發放一段幕後花絮「東日裝備」，讓觀眾了解主創們的一絲不苟。

