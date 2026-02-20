Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳凱詠自認輸經驗 對紅館處女騷入座率無不滿 勁過呂爵安撬得開鍾雪瑩把口

影視圈
陳凱詠（Jace）一連兩場紅館演唱會《JACE WORLD》昨晚初三赤口（19日）尾場，Jace在完騷後受訪，形容兩場演唱會未夠喉，首次在紅館開騷的她說︰「先試兩場！希望唔使等太耐可以再開啦！」問到是否對入場人數感不滿？她指沒有這個想法，自認「不太商業」，快速調整心情，「我又做到個騷，台前幕後又好支持我，銷情唔理想有好多因素，（18日初二）入座率的確差少少。我一開始知道係新年期，冇去多諗，只係好開心紅館終於有期！之後好多朋友都話初二唔喺香港，嚟唔到，初三可能好啲，呢晚嘅企位賣得最快！（下次開騷避開初二？）揀初一！其實冇話避唔避，今次都學到好多，做咗老闆要明智一啲，下次再搞就會識。」她亦表示是第一次派利是，惟不透露準備了幾多利是金額，笑說︰「講出嚟都覺得失禮！」

Jace未知有冇錢賺

提到她在台上投訴粉絲欺騙她，得把口支持，Jace笑說：「佢哋經常咁講啦，等陣人哋又話我大想頭，以為自己得（號召力足以坐滿紅館）……經過今次之後會更加謹慎，再沉澱一下啦，睇吓之後點部署。而家要繼續賺錢，工作經已排好晒，冇假放嘞！」至於兩場演唱會是否達到收支平衡，或有賺？她表示未確定，形容商業世界太多變數，「所以我唔理住啦，喺商業方面有待學習。」直言想過演唱會製作上簡單一些，「唔好太大想頭，最後都係堅持要做到最好！」談到她收到歌迷不少利是「補貼」？她笑說利是封入面都是信件。至於下次開騷可會搵更多贊助？她表示歡迎各方贊助，指是次演唱會有贊助和投資者。

相關文章︰陳凱詠失控鬧林家謙「黐線」再爆喊 金馬影后跨界罕Rap 赤口尾場入座率有八成

林家謙由Mean變Sweet

而尾場有林家謙、鍾雪瑩做嘉賓。林家謙在台上送Jace「你太努力」揮春，並解釋「你太努力」是取自她《蛻SWITCH》歌詞「我最怕你太努力」，意指︰「你用咗比其他人幾倍嘅努力先走到紅館，你要為自己驕傲。」Jace事後稱沒想過畀林家謙「你太努力」揮春整喊，「佢由mean變sweet，破我防！」提到她在台上教林家謙跳舞一事，她重申不是教，大讚他舞技不錯，如果他考慮出跳舞歌，想搵人合作，「我絕對樂意！」提到她臨完場時疑似跌倒，Jace形容是舞步一部份，強調沒有跌倒，「呢隻舞種要特別訓練，係一種令人感到驚心動魄嘅舞蹈。」

呂爵安游說鍾雪瑩唱《萬幸》失敗

最後，Jace笑指邀請鍾雪瑩rap《Sigue Haciendo 時機已到》要鼓起被罵的勇氣，「我哋實在太熟，喺台上，我同佢都忍住，唔想喊，有乜嘢台下再慢慢講啦！我哋由大學識到而家，佢成為影后，我又上紅館。（你勁過Edan呂爵安，Edan投訴鍾雪瑩宣傳《金多寶》唔唱佢填詞嘅《萬幸》）鍾雪瑩係好難叫得郁，多謝佢啦！」

