陳凱詠失控鬧林家謙「黐線」再爆喊 金馬影后跨界罕Rap 赤口尾場入座率有八成

一連兩場陳凱詠首個紅館演唱會《JACE WORLD》昨晚（19日）舉行尾場，圈中人吳啟洋、何洛瑤、歐鎮灝、周嘉洛、馬天佑、VIVA、張蔓姿、張蔓莎、談善言、張天穎、釗峰、顧定軒、江海迦和鄭子邦等到場支持，其中江海迦和未婚夫鄭子邦一起來到，但婉拒合照。早前做完手術的釗峰，這晚撐着拐仗到來捧場，笑指︰「肯定係坐位我先嚟！」而尾場入座率達八成，比前一晚多。甫開場，陳凱詠帶來連串歌曲，唱到中段才與粉絲打招呼，當她見到企位有粉絲打扮成青蛇即大呼是「同類」，皆因其個唱主題正是比喻如蛇妖經歷修煉，轉化為人，最終尋回真我。她又拿起該粉絲手中印有她樣子的條狀公仔，大讚非常得意。

林家謙整喊陳凱詠

陳凱詠唱《I Wish》和《水裏水裏去》時，同粉絲玩遊戲兼拜年，狂收利是。而嘉賓林家謙出場全場即尖叫，兩人合唱《想突然》，陳凱詠「教」林家謙跳舞和擺pose，惟他只扭動兩下，又問為甚麼要請他做年初三場次的嘉賓，陳凱詠笑言︰「要同你嗌交！我唔怕你，呢到我主場……你轉數快又mean，請咗你都驚驚哋。」林家謙形容二人是同期歌手，陳凱詠卻稱︰「我係後輩，多謝你呢位前輩提攜。」林家謙笑說︰「長輩準備咗禮物畀你。」隨即拿出寫有「CHAN春常駐」、「人人都JACE」和「你太努力」揮春，並解釋「你太努力」是取自她《蛻SWITCH》歌詞「我最怕你太努力」，意指︰「你用咗比其他人幾倍嘅努力先走到紅館，你要為自己驕傲。」陳凱詠聞言大呼「黐線」，感動到眼濕濕。林家謙之後獨唱《你最紅》，指正值農曆年要唱賀年歌應節。

陳凱詠自嘲有吉位

唱完《天生二品》後，陳凱詠稱︰「要好好記住今晚喺現場嘅每一個人，做紅館騷唔容易……」哽咽續說：「我天生會將件事睇得好簡單，覺得專注做好自己，就唔使比較，唔使理啲評論，天生樂觀有勇氣……人越大，有啲嘢……的確無以前咁輕鬆，唔能夠再傻更更！原來能夠保持真我個性一啲都唔容易……我覺得好幸福，父母都有嚟支持我。」她說不知道要等幾耐先再開騷，語畢忍不住用紙巾拭淚，粉絲即大叫加場，她搞笑反問：「加場？賣唔哂啲飛點算？你哋成日呃人，得把口話支持，個場冇人點算？見到你哋今晚入咗場，我好開心。」

鍾雪瑩rap代替說話

encore環節，陳凱詠獻唱《Sigue Haciendo 時機已到》時，好友鍾雪瑩驚喜現身唱rap，唱完即閃，未有說話，陳凱詠說：「鍾雪係第一次唱紅館，影后rap畀你們聽，我有好多歌都是她填詞，知不知她的歌詞很難背！」又說這一刻望到每個人都想喊，笑謂入行7、8年，累積了很多人對我的支持和鼓勵，很感謝他們。