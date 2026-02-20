占士丁丁學好廣東話開騷 Hazel要搣甩走音 梁煒謙重現6嚿腹肌博演戲

踏入馬年，歌手占士丁丁（Dan）、梁煒謙（Vince）和陸海悠（Hazel）聚首一堂祝福全港巿民，回顧蛇年，3人感難忘都有改進的地方。占士丁丁最想增加工作量，「蛇年係好神奇嘅一年，我同Eric Kwok組成DJ組合『HOHOONE』，仲可以出廣東歌《我的格言》，真係好開心！馬年可以再忙啲，我真係好鍾意做嘢㗎！」

梁煒謙未料有獎落袋

而在《新城勁爆頒奬禮》奪新人銀奬的Vince認為蛇年是豐收的一年，「出道第一年試咗好多新嘢，最預計唔到係年尾仲可以攞獎！都有啲唔滿意嘅，例如身材上，我讀中學時有六嚿腹肌！」年紀輕輕的Hazel以跳唱為主，出道短短一年的她表示︰「滿意嘅就係𠵱家唱歌、跳舞唔會喘氣，唔滿意嘅就係有時仲會走音！」

占士丁丁有一顆中國心

占士丁丁在港居住了兩年，曾在內地住上8年的他，對於農曆新年的記憶，「見過舞龍舞獅，真係好熱鬧好。我梗係最鍾意逗利是，恭喜發財！利是逗來！」愛熱鬧的Vince難忘過年的節日氣氛，「新年食品就最鍾意食蘿蔔糕，總之係澱粉類嘅食物我都鍾意。去年我去電台嘅團拜活動，見到好多藝人朋友，所有嘢都好新鮮好神奇。」Hazel︰「我鍾意行花巿，同屋企人食團年飯，我鍾意食年糕。而最難忘嘅新年就係去年同表弟、表姐去玩機動遊戲。」

Hazel想做演員

談到馬年願望，占士丁丁首要學好廣東話，「咁可以出多啲廣東歌，希望可以開到演唱會！另外『HOHOONE』會去杜拜表演。」Vince︰「希望歌曲創作上多啲參與度啦！曲、詞、編、監每個崗位都可以試。其實我仲有個演員夢，探索吓唔同可能性。」至於Hazel就想挑戰唱慢歌，「希望寫多啲唔同嘅歌，譬如廣東歌同埋慢歌，都想試吓演戲！」