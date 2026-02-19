郭富城讚女兒有跳舞天份撐入行 計劃安排她們跟BABYMONSTER排舞師見面 支持太太做KOL拍片發展事業

郭富城（城城）以「馬年大使」今日（19日）大年初三現身馬場出席「2026年馬年賽馬日」活動，見證《融馬》雙駿藝術雕塑揭幕儀式。

郭富城春晚表演好輕鬆

郭富城透露日前為內地春晚擔任表演嘉賓後，由北京趕返港陪家人度歲，今日出席馬會活動後，便要飛回台灣繼續拍攝新戲《老子》，繼而要準備廣州巡唱，並笑謂今年工作馬不停蹄，最重要是馬到功成。提到城城與王一博春晚同台跳舞，城城獲網民大讚跳舞精彩。城城謙稱表演4分鐘演出較為輕鬆，因為長期受訓練，做演唱會習慣要又跳又唱3小時，女兒在港也有收看他在春晚演出。他說女兒喜歡跳舞，在這方面都有天份，拍子感好強，亦會給予支持女兒多參加課外活動，最緊要是女兒開心，也不抗拒女兒入行。他們說：「我都好留意娛樂圈有潛質同才華嘅人！如果女兒真係有天份，做爸爸都想將事業傳承畀下一代。」

郭富城收好友沈嘉偉貼心禮物

城城更透露沈嘉偉旗下品牌與韓國女團BABYMONSTER有聯乘合作推出產品，更特別送出3套簽名box set內含畫冊及CD給他和兩名女兒留念，女兒收到禮物好開心，並告訴她們認識BABYMONSTER排舞師，若然日後有機會可以安排帶她們到美國跟排舞師見面。提到忙於工作，城城表示今年未能跟太太返老家，但太太沒有投訴，反而關心他要吃多一點，因為覺得他瘦了。對於太太方媛在社交網分享購買黃金片段，城城指太太現職KOL，不時為產品推廣，更負責構思題材、拍片及度稿，亦很支持太太發展媒體事業。