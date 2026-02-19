陳凱詠邀偶像陳慧琳合體圓夢 感謝觀眾俾機會「做自己」 半百圈中好友力撐紅館騷

陳凱詠（JACE）《JACE WORLD》演唱會昨晚大年初二在紅館隆重開鑼，一眾圈中好友包括林家謙、Tyson Yoshi、Serrini、AK及Alton@MIRROR、Ivy、Marf及Winka@COLLAR、洪嘉豪、陳蕾、Yan Ting、Gin Lee、陳柏宇、林奕匡、張蔓莎、張蔓姿、moon tang、Dee及FatBoy@ERROR、雲浩影、Nowhere Boys、陳健安、小肥、胡子彤、林家熙、袁澧林、樂隊Pandora、ANSONBEAN和細佬Hannz、梁祖堯、廖碧兒、王君馨、馬天佑、陳考威夫婦等熱鬧支持，連世一劍擊運動員蔡俊彥及香港羽毛球運動員李卓耀等都來捧場，「星勢浩大」！

陳凱詠創紅館先河劃企位區

演唱會甫開場，JACE以一襲露腰貼身珠片褲配搭閃爍頭飾的造型登場，在16位舞蹈員手持宛如白蛇的LED燈襯托下，以節拍強勁的《百妖夜行的修行FREAKSNIGHTPARADE》為個唱揭開序幕，之後接連演繹《出事 OOPS》及《大車BIG CARS》等歌曲，並請來了Novel Fergus原汁原味唱出《西湖 XIHU》。而舞台兩側更破格開創紅館先河，劃分出兩大企位區域，讓觀眾能近距離忘我唱跳，瞬間炒熱全場氣氛。

JACE讚Kelly是電音女王

期間JACE走到台邊與歌迷拜年，並大玩 dance challenge，獻唱《I Wish》及《水裏水裏去》，正當觀眾熱血沸騰之際，《花花宇宙》的標誌性前奏響起，「電音女王」陳慧琳（Kelly）現身舞台，全場歡呼聲震耳欲聾，JACE頓時化身小粉絲，難掩興奮，邊唱邊拉着Kelly蹦蹦跳。合唱過後，JACE興奮說：「Kelly係潮流嘅女性，電音嘅女王，我能夠請到你真係好開心，好神奇，你冇變過！」引得Kelly即時幽默否認，更大叫導演「唔好zoom太近」。JACE分享，自幼稚園起已鍾情《花花宇宙》，笑言曾因唱得太投入嚇倒旁邊的小朋友，足見Kelly的電音作品對她影響深遠，亦啟發了她日後選擇電音風格。Kelly則大讚JACE唱得又跳得，更坦言是首次感受紅館的企位氣氛，隨即以一首《大日子》與觀眾同樂。

陳凱詠感觸剖白心聲

演唱會以《JACE WORLD》為題，JACE分享箇中理念，比喻自身如蛇妖經歷修練、轉化為人，最終尋回真我的過程。過程中有高有低，有歡笑有淚水，就如開場《百妖夜行的修行》般，蛻變後落到紅館與大家相見。為求完美，整個演唱會JACE更百分百投入，由構思、製作至演出均親力親為。縱然自演唱會公佈以來，面對外界針對門票銷情的惡意抨擊，但JACE堅定不移，以昨晚近八成的入座率及全力以赴的演出，以行動回應所有質疑。接近尾聲，JACE唱畢《天生二品》後感觸剖白心聲，感謝每一位觀眾：「好多謝在場每一位，因為你哋俾咗機會我繼續做自己想做，願意喺新年嘅時間，縱使出面有幾多說話、幾多聲音，你哋都選擇咗入場。」