「曾傳患癌視帝」罕跟二婚妻赴歐洲過年  面容驚現詭異僵硬扭曲  獨力養家於內地「忍痛」工作

現年63歲、TVB「三屆視帝」羅嘉良，近年將事業重心轉往內地，主力賺錢養家。趁著馬年新春，他罕有地與年輕12歲的二婚妻子蘇岩及女兒Sela，一家三口遠赴歐洲愛丁堡歡度佳節。然而，妻子蘇岩在社交媒體分享的家庭照，卻意外引發了網民對羅嘉良健康狀況的憂慮。

羅嘉良面容呈詭異扭曲？

從蘇岩分享的影片和自拍照中可見，51歲的她狀態極佳，身穿黑色高領毛衣和絨面外套，在火車上愜意地享受旅程，養尊處優的她絲毫不顯老態。相比之下，她鏡頭下的羅嘉良雖然戴上帽子和墨鏡，遮住了大半張臉，但其面部表情卻顯得有些僵硬和不自然。在其中幾張照片中，他的嘴部似乎有輕微歪斜，呈現出一種詭異的扭曲感，令粉絲相當擔心。

羅嘉良獨力承擔家庭開支

羅嘉良是家庭的絕對經濟支柱，其妻蘇岩近年已大幅減少幕前工作，享受悠閒生活，經常在社交媒體分享環遊世界的點滴。而他們12歲的女兒Sela則在英國留學，高昂的學費和生活費無疑是一筆不小的開支。為了讓妻女過上優渥的生活，羅嘉良絲毫不敢鬆懈。

羅嘉良頸椎受傷強忍痛楚開唱

早前，有網民在內地偶遇羅嘉良，並透露他因運動不慎傷及頸椎。儘管飽受頸椎痛楚困擾，導致他與粉絲合照時頭部轉動顯得僵硬，表情嚴肅，但他依然極具專業精神，登台堅持唱了七首歌曲。為了「搵食」養家，視帝也要「頂硬上」的敬業態度令人心痛，也凸顯了他肩上沉重的經濟負擔。

羅嘉良對前家庭有情有義

羅嘉良要照顧現任妻子和女兒，另一方對與前妻方敏儀所生的兒子也盡心盡責，曾一力承擔其在加拿大升學的所有費用。如今，在內地工作機會甚多的羅嘉良，為了家庭拼盡全力，相信羅嘉良新一年也要小心身體，要爭取機會好好休息。

