63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上

影視圈
更新時間：10:00 2026-01-03 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-03 HKT

現年63歲、曾被指患癌的TVB「三屆視帝」的羅嘉良，近年將事業重心轉移至內地，獨力撐起家庭經濟，以供養明星妻子蘇岩及12歲女兒Sela在英國的優渥生活。然而，近日有網民在內地偶遇羅嘉良並與他合照，照片曝光後引發粉絲對其健康狀況的擔憂。

羅嘉良強忍痛楚登台

從照片中可見，羅嘉良雖然身穿閃亮的表演西裝，但神情略顯憔悴，笑容欠奉。該網民於小紅書指出，得悉羅嘉良最近因運動不慎傷及頸椎，故此他在與粉絲合照時，頭部轉向鏡頭的角度顯得有些怪異和僵硬，表情亦相當嚴肅，相信是正強忍着頸椎的痛楚，情況令人心痛。據該網民透露，羅嘉良即使有傷在身，依然極具專業精神，在登台時堅持唱了七首歌曲，可見為了「搵食」養家，視帝也要頂硬上，足見搵食艱難。

相關閱讀：62歲TVB三屆視帝老婆移英愁爆  陪女兒留學患病憔悴  丈夫風騷回春留內地搵錢養家

羅嘉良老婆蘇岩養尊處優

與此同時，羅嘉良的妻子蘇岩則顯得養尊處優。根據其社交媒體的動態，她自去年4月起便身處歐洲，只間中才於內地出現，曾到荷蘭、德國等地旅遊，近期則主要停留在倫敦，陪伴在英國留學的女兒。蘇岩在抖音上分享自己的生活點滴，如在倫敦巴特西區等待參加同學派對的女兒，以及帶女兒觀賞《媽媽咪呀》音樂劇，盡顯寫意生活。女兒在英國升學，學費及生活費所費不菲，而這名去年她曾回內地替爸爸演唱會做嘉賓，仙氣外表被讚可原地出道。為了養這對「明星妻女」，就解釋了為何羅嘉良即使身體抱恙，仍需如此努力工作賺錢。

蘇岩曾被指介入羅嘉良婚姻

羅嘉良曾有過一段婚姻，於1998年與拍拖16年的圈外女友方敏儀結婚，並育有一子羅裕珹，惟婚姻維持10年後告終。離婚僅一年，羅嘉良便與內地演員蘇岩再婚，並於2013年誕下女兒Sela，而蘇岩亦曾被指是介入了羅嘉良和前妻的婚姻。雖然羅嘉良曾因贍養費問題惹來爭議，但前妻方敏儀其後亦為他澄清，指兒子升中後贍養費已加碼，羅嘉良更一力承擔兒子到加拿大升學的所有費用，可見他對家庭的責任感。

相關閱讀：羅嘉良12歲女現身老竇演唱會晒歌喉 顏值高撞樣張栢芝 視帝台上爆曾為報復狂X影后？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

