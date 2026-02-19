Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

62歲金像影后光顧紐約最難訂枱餐廳 疑免排隊抽籤輕鬆成座上客 惹享特權爭議？

影視圈
更新時間：15:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-19 HKT

現年62歲的葉童，曾經憑《表錯七日情》和《婚姻勿語》兩度摘下金像獎影后殊榮，她與老公陳國熹1988年結婚至今30多年，至今未有兒女，除了享受二人世界，葉童亦一直未言休，參與內地綜藝《乘風破浪的姐姐6》，成為節目總冠軍，令她人氣急升外，其實他早已衝出國際，近日葉童在紐約工作，拍攝春季時裝照外，又去了被譽為全紐約最難訂位的餐廳食晚飯，卻被網民質疑她打尖，用名人身分「走後門」，輕鬆入席。

葉童輕鬆光顧最難訂位餐廳

近日葉童分享自己在紐約工作的近況，片中一頭銀髮的她，穿上最新款的春季新裝，在布魯克林大橋拍照，時尚感滿滿，在寒冷天氣下於戶外工作，葉童笑稱一點也不覺冷，顯得十分專業，又親自用電腦揀選靚相。工作過後，葉童跟工作人員去了餐廳食飯，她一臉自豪表示：「The Polo Bar！聽說很難很難訂位子，甚麼兩個星期都訂不到。」但下一秒，她就興奮宣布「今天我們就來到了」。

相關閱讀：葉童冷待老公不肯拖手畫面流出？表情冷淡似拒絕交流關係惹擔憂 陳國熹婚後曾屢傳出軌

葉童被質疑「走後門」不用排隊

葉童吃晚飯的餐廳，是美國服裝品牌Ralph Lauren踩過界之作，於2015年特別在紐約Polo Ralph Lauren旗艦店旁，開設tThe Polo Bar，全球只得5間，其餘4間分店位於芝加哥、巴黎、米蘭及成都。該店被譽為「紐約最難訂餐廳」，一般要一個月前預約，並且要排隊抽籤，受到不少人的追捧，視為身分象徵，但葉童輕輕鬆鬆已經成為座上客，馬上被網民質疑她「走後門」，不用排隊已經可以幫襯，紛紛揶揄「明星享有特權」，不過有葉童粉絲力撐偶像，指葉童可能一早訂好位，只是片中沒有詳細說明。

相關閱讀：62歲金像影后內地開工被粉絲強行扯落車  神情尷尬兼狼狽  出動4猛男均無力制止

