葉童冷待老公不肯拖手畫面流出？表情冷淡似拒絕交流關係惹擔憂 陳國熹婚後曾屢傳出軌

影視圈
更新時間：09:00 2026-01-26 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-26 HKT

現年62歲、憑藉精湛演技兩度奪得香港電影金像獎影后的葉童，去年因參加內地綜藝節目《浪姐6》並勇奪冠軍，人氣再度登頂，在內地收穫大量粉絲。然而，事業再創高峰的她，與71歲丈夫陳國熹的婚姻關係，近日卻因一幕公開場合的尷尬互動，引起了外界的廣泛關注和揣測。

葉童冷待丈夫顯疏離

葉童近日與久未公開露面的丈夫陳國熹，一同前往紅館欣賞張學友演唱會的尾場。當兩人的專車抵達場館外時，大批粉絲早已聞風而至。就在下車的一刻，卻出現了令人意想不到的奇怪一幕。

相關閱讀：葉童71歲老公陳國熹暴瘦  任美國頂級品牌董事總經理  曾傳多次出軌仍得愛妻力撐

葉童不肯跟老公拖手？

根據現場影片所見，葉童首先型格十足地從車上走下，而緊隨其後的陳國熹，在下車後便立即望向太太，並自然地伸出手，似乎想牽起葉童的手，盡顯愛護之情。然而，面對丈夫伸出的手，走在前面的葉童卻表情冷冷，完全視若無睹，逕自快步向前行，絲毫沒有要與丈夫牽手或互動的意思。陳國熹伸出的手在半空停頓片刻，場面頗為尷尬，他只好默默收回，跟在太太身後前行。

葉童跟陳國熹零互動

其後，兩人被粉絲重重包圍，但全程幾乎零交流。葉童一馬當先，在人群中穿梭，而陳國熹則像個小跟班，默默地跟在老婆身後，兩人各有各行，夫妻間的疏離感不言而喻。

相關閱讀：61歲影后與老公恩愛去派對 未成年已認識 男方多次攬女擁吻獲撐鬼仔性格

葉童行為惹網民熱議

這段影片曝光後，立即在網上引起熱議，不少網民都留意到葉童的冷淡反應，並對此議論紛紛。有網民戲謔地代入葉童心聲：「趕緊走，不想牽你的手。笑不活了」。亦有網民對陳國熹的「失手」表示好奇：「我就想知道葉老師故意躲開三叔的手是怎麽想的哈哈哈」、「三叔是想牽手嗎」，直接點出葉童明顯的躲避動作。更有網民一針見血地指出：「身體是回避的」，認為葉童的身體語言已經說明了一切。一句簡單的「怎麽不給牽呀」，道出了許多人心中的疑惑。

葉童婚姻曾起波瀾

事實上，葉童與陳國熹這段長達36年的婚姻並非一直風平浪靜。陳國熹婚後曾多次被傳媒拍到與其他女子過從甚密。早年，他被拍得與台灣藝人安雅在酒店密會，其後又被拍到與梅艷芳生前經理人王敏慧在街頭擁吻。雖然每次事件爆出後，葉童都選擇公開力撐丈夫，稱對方只是「鬼仔性格」，並表示「長久的陪伴就是最長情的無言告白」。不過近年二人合體次數減少，葉童於內地大紅令二人聚少離多，再加上今次疑似不肯拖手事件，二人真實的婚姻關係肯定令粉絲擔心。

 

