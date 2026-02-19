90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂

90年代TVB一線小生江華因在劇集《西遊記》飾演「唐三藏」而走紅，其後曾演出不少劇集，如《尋秦記》、《九五至尊》和《楚漢驕雄》等，但到了2005年拍完《鳳舞香羅》後大幅減產，曾有指因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，須全面停工，長達三年「瞓唔到、企唔到、坐唔到」，劇痛令他日夜心慌、對任何事都感到恐懼，他指當時「已經係崩潰咗」。

江華外貌出現斷崖式衰老

江華當年在《尋秦記》一人分飾兩角，分別飾演「連晉」及「嫪毐」，在劇中是主要大奸角，跟古天樂飾演的項少龍更是死對頭，雖未有參與電影《尋秦記》的演出，不過因為此片掀起的《尋秦記》熱潮再次受到大眾關注，皆因他對於未有被邀請演出而耿耿於懷，但事件反而令江華意外得到商演機會，在農曆新年北上搵錢，不過他凍齡力不再，外貌出現斷崖式衰老。

江華狀態不復當年

江華在新春佳節北上吸金，在內地景區再現扮演雍正皇帝與遊客互動，當年江華在《九五至尊》飾演清朝皇帝「雍正」，本來「呂四娘」張可頤飾想刺殺「雍正」，但二人遇到一次水龍捲，結果被帶到200多年後的現代社會，「雍正以「李大蝦」身分生活，後來加入兆康建材做員工，運用才智謀略，由辦公室助理成功變成部門副經理，深得大老闆嘅信任。今次江華在內地景區再次穿上龍袍後充滿霸氣，可惜狀態不復當年，進入景區時雖穿上一件搶眼的藍色羽絨外套，頭戴黑色毛線帽及太陽眼鏡，打扮新潮，星味不減。不過江華的身形明顯清減，有網民更發現江華臉頰凹陷，顴骨突出，即使有太陽眼鏡遮擋，但仍難掩眼角的魚尾紋，臉上亦佈滿不少皺紋兼驚現「樹根頸」。幸好江華的精神狀態尚可，但與過往在螢幕上意氣風發的「雍正」、「唐三藏」等經典形象相比，顯得清瘦和滄桑不少。

江華因身形「暴瘦」惹外界擔憂

不過有人說：「面部為啥沒普通人平整？」、「因為是正常60多歲老人沒有打玻尿酸，就這樣！」、「老了還是不能太瘦。」、「喜歡他的演技，可惜了，他是不是應該做下美容，保養下」、「又話唔復出，又去商演？」江華近年多次因身形「暴瘦」惹外界擔憂，曾因身形明顯瘦削、面頰凹陷、皺紋加深，被形容為「紙片人」，甚至有網民紛紛留言問「係咪好重病？」、「點解瘦成咁？」​不少粉絲見到他比太太麥潔文更顯蒼老，直言替他健康擔心，但江華覺得老去也可以有老去的優雅：「我就完全無執過嘅，人其實自然啲就好，今日你搞到好靚都好，但你係咪打算搞到死嗰日都仲要搞？」他指出，健康的根本在於能否接受自然的變化，不必強求外在的完美，任何問題都唔係人哋，係你自己。當你開竅、明白咗，就唔會再去糾結。」

