Anson Lo盼每年互相陪伴冧爆神徒 Edan玩食字賀MIRROR「十二願望」 Jeremy恨赴歐洲拍團綜丨獨家

更新時間：20:42 2026-02-18 HKT
發佈時間：20:42 2026-02-18 HKT

Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）和Edan（呂爵安）親自落筆寫揮春，為大家送上馬年祝福，願大家身體健康、心想事成！三子同時為粉絲親筆送上心意，Anson Lo揮筆送上「年年有你」，望每年也能互相陪伴；Jeremy直截了當寫出「天長地久」心意，誓要與大家的感情長長久久；而Edan則送上「一帆風順」，盼粉絲馬年事事順利。文：娛樂組 圖：朱偉彥

踏入馬年，Anson Lo、Jeremy以及Edan齊齊為大家送上祝福。
3子親自寫揮春恭賀廣大市民「身體健康」及「心想事成」。
Anson Lo希望每年與神徒互相陪伴。
踏入馬年，MIRROR成員Anson Lo、Jeremy以及Edan齊齊為大家送上祝福，親自寫揮春恭賀廣大市民「身體健康」及「心想事成」，更祝願大家能夠做到想做的事以及中「六合彩」，當然最重要有健康的體魄才能成事，正所謂健康就是財富，三子都希望大家好好照顧身體。

三子互相送祝福

身為藝人，寵粉絲是必然的事，三子當然也不例外，馬年他們花盡心思、為各自的粉絲送上心意，Anson Lo揮筆寫上「年年有你」給一班「神徒」，並闡述自己的心意：「年年有你，是希望每年農曆新年有你陪着我，年年也有我陪着大家過新年，所以特別畫上心心送給大家。」Jeremy寫了「天長地久」送給「Unicorns」，笑言這四個字是祝願自己與粉絲的感情能天長地久；Edan則寫了「一帆風順」送給「爵屎」，希望他們做所有事情都能順順利利。

這日三人聚首，當然要互相送祝福，Edan將「身體健康」送給Anson Lo，笑言古語有云「財多身子弱」，希望對方健健康康，Anson Lo笑着回他：「我應該身體很健康，OK呀！」Anson Lo祝Jeremy新一年「步步高升」，雖然覺得對方已經很高，但可以再高一些、再升一些，以他的實力可以去更高、更大的舞台殿堂；而Jeremy則送上「萬事如意」給Edan，他說：「雖然他現在所有事都稱心如意，但所有事都可以更加好，希望他想要甚麼便有甚麼。」

Edan大玩「食字」寫了「十二願望」。
農曆新年，Edan忙於為有份演出的賀歲片《金多寶》宣傳。
Jeremy指去年沒有拍攝MIRROR團隊綜藝節目，今年希望能到歐洲拍攝團綜。
盼MIRROR演唱會開足120場

三子還為團隊MIRROR送上馬年祝願，當中最鬼馬的可算是Edan，他大玩「食字」、寫了「十二願望」，實際是祝MIRROR全員都可以一同實現願望；Anson Lo和Jeremy則祝賀MIRROR馬年能「長做長有」及「心想事成」。至於他們共同的期望，則是MIRROR演唱會可以成功及開足120場，成為世紀巡迴演出！今個農曆新年Edan忙於為有份演出的賀歲片《金多寶》宣傳，預留大量日子與團隊一起到戲院謝票，當然都會出席每年一度的家人親友團拜飯聚，他說：「很多親戚都是一年見一次面，所以家人會約食飯團拜，這是大家一年一次的拜年聚會，當然也可以一次過逗得所有親戚的利是。哈哈！」
而農曆新年的童年回憶最令Anson Lo難忘，因為家中一直秉持着中國傳統，每年大年初一起床後，他都會與姐姐一起跪在父母房門外、講一些新年祝賀說話，就如「青春常駐」、「萬事如意」等，之後便可以逗利是。

Anson Lo表示MIRROR馬年第一首團歌已經揀選好。
Edan除了忙於為《金多寶》宣傳，他亦有出席每年一度的家人親友團拜飯聚。
Jeremy覺得農曆新年最重要當然是逗利是，是每年一定要做的事。
Anson Lo表示以他記憶，逗得最多利是的一年大約有7,000多元！
分享逗利是趣事

Jeremy則覺得農曆新年最重要當然是逗利是，是每年一定要做的事，可以接收到大家的祝福，而他每年逗得的利是也有萬多元，此話一出，身旁兩位成員也忍不住嘩聲四起，Jeremy解釋因為父母派的利是佔了總額8成，而且自己可以將所有利是錢都收起，聽到Jeremy這番話，Edan也忍不住兩度問他、真的可以自己收起利是？Jeremy表示10多歲開始便可以自己收起所有利是，這令Edan羨慕不已，笑言從小逗得的利是都未能入自己袋，只可以收起父母派給自己的利是，其他全數都要上繳。
Anson Lo則說：「我是可以自己收起利是，但卻是放在爸媽幫我儲利是的戶口內，他們經常說，我長大後會交還給我，但至今一直從未試過給我呢，哈哈！」以他記憶，逗得最多利是的一年大約有7,000多元，他也不禁想到，現在30歲，這麼多年的利是儲起來真的很多錢。Jeremy即幫他心算一下，並笑言： 「連同利息差不多可能有30萬。」

三子祝願大家能夠做到想做的事以及中「六合彩」。
3人聚首互相送祝福！
馬年第一首團歌有驚喜

至於馬年他們各人很想完成的一件事，Edan表示，當然是MIRROR舉行演唱會，因為不是經常可以舉辦團隊的演唱會，所以馬年要把握這次機會做好一些。Jeremy指出，去年沒有拍攝MIRROR團隊綜藝節目，所以今年希望能到歐洲拍攝團綜。Anson Lo指出，想做好MIRROR團隊的歌曲，馬年第一首團歌已經揀選好，這首歌的風格很特別，是之前未試過的，所以很期待，希望可以做好一點不會令粉絲失望。此外，Jeremy表示，因為有些MIRROR團員在外地工作不在港，這個農曆新年難以有團拜活動，可能有待排舞的時候才齊人見到大家。Jeremy和Anson Lo新年期間將會待在家中，Anson Lo笑指，去年忍不到口吃了很多新年糕點，今年嘗試忍口要適可而止。

