80年代「情色主持」手持10萬利是勁豪氣  老公仔女收近萬紅包？揭秘公關女王發達史

曾參加86年香港小姐、現已成功轉型為公關界女強人的周美鳳（Lelia），雖然已年過60花甲之齡，但保養得宜，近日她穿上桃紅色拼藍邊的中式賀年裝束拍片，大談農曆新年的「包利是」之道，片中她手持一大疊俗稱「金牛」的千元港幣，目測總值近十萬，盡顯豪氣。而她白滑緊緻的皮膚和極佳狀態，完全不像已屆花甲之齡，令人驚艷。

周美鳳對家人極闊綽

周美鳳在影片中精神飽滿，臉上幾乎沒有歲月痕跡。她大方分享自己的「利是哲學」，對家人極度闊綽。她透露，會給老公和子女封$3,000、$8,000，甚至$9,000的利是，取其「生發」、「發財」和「長長久久」的好意頭。至於兄弟姊妹，她會封$500。

周美鳳派100元給小朋友

然而對於年紀較小的小朋友，周美鳳則有自己的一套獨特見解，笑言只會給$100，原因非常真實又貼地：「因為我怕他們會弄不見！」她認為小朋友容易遺失金錢，封小額利是純粹是意頭，免得大家心痛。

周美鳳選美出身轉戰公關界

周美鳳的人生經歷亦是充滿傳奇。她於1986年參加香港小姐競選，雖然之後在娛樂圈的發展平平，僅在亞視拍過數部劇集及主持情色節目《活色生香》，但她並未因此氣餒。憑藉參選時累積的膽識和人脈，她毅然投身公關界，並創立了自己的公司。

周美鳳擁5000呎自家物業

轉行後的周美鳳事業一帆風順，更將業務版圖擴展至財經公關領域，成為業界首屈一指的精英。近年，她更曝光了自己位於黃竹坑、面積接近5000呎的自家工廈物業單位，時常在此舉辦派對，足證其身家豐厚，事業風生水起，是圈中由藝人成功轉型的典範。

