盛品儒遺孀蔡一鳳守喪不拜年 帶子女飛回上海娘家度歲 走出喪夫陰霾：心裡常相見

名媛蔡一鳳，跟前亞視執行董事盛品儒於2014年結婚，育有一對龍鳳胎，可惜盛品儒去年8月因肝癌不幸離世，終年48歲。蔡一鳳在丈夫離世後，不時在小紅書發文，抒發對亡夫思念之情，奈何天人永隔，而每一個喜慶節日，蔡一鳳都要獨自面對沒有丈夫在身邊，而在新春佳節，她按照傳統守孝不去拜年，帶著小朋友飛返上海的娘家，在父母陪伴下，相信能早日走出喪夫陰霾。

蔡一鳳喪夫後首個農曆新年

新春佳節人人喜氣洋洋，但失去摯愛的蔡一鳳，卻發文分享現時的心情，首個沒有丈夫陪伴度過的農曆新年，她在小紅書寫道：「歲首念暖，心與你們同在。感謝所有親朋好友的新年祝福，每一條我都收到了，也默記在心裡。 今年春節，因先夫去年辭世，閔（闔）家遵循傳統守孝（守喪），不便出門賀歲，未能一一登門拜年，深感抱歉。但你們的心意，我都一一心領，溫暖在心。」蔡一鳳原來已帶同子女在農曆年期間，飛到上海娘家，跟父母共度春節，可以稍稍舒解喪夫心情。

蔡一鳳帶小孩飛娘家團圓

蔡一鳳在小紅書分享了自己近況，她帶同小朋友乘坐飛機，在商務艙吃「臘腸雞煲仔飯」，又分享了到達父母上海的家，一家人團圓，又分享了多張年夜飯的餸菜，畫面充滿溫馨暖意。蔡一鳳表示：「年29帶著小朋友飛上海，陪公公婆婆吃年夜飯。餐桌上，大家的笑容，就是我的快樂。 年夜飯的熱氣騰騰裡，有家的溫度，也有前進的力量。 這一年，我們學著用另一種方​​式團圓。不在熱鬧裡相見，卻在心裡常相見。 」之後蔡一鳳在網上跟各方親朋好友拜年，「恭祝各位新的一年身體健康，平安順遂，諸事圓滿。願我們在各自的生活裡，都被溫柔以待。」

蔡一鳳傳身家逾20億

蔡一鳳擁有西班牙血統，幼年時隨家人到菲律賓生活，之後移居澳門，父母從事金融及房地產生意，還在內地經營酒店，估計身家超過20億元。蔡一鳳家族曾於福建開設銀行，家族成員亦不乏政治人物及高官等，但蔡一鳳不靠父蔭，成功晉升至賭場副總裁之位，並涉足珠寶生意，分別於巴黎及澳門開設高級珠寶店。現時她獨自撫養一對子女，母兼父職，殊不容易。

