前電視台高層遺孀美國豪宅曝光 為癌逝亡夫過生忌 家族生意逾20億做賭場副總裁

名媛蔡一鳳（Michelle）與前亞視執行董事盛品儒於2014年結婚，育有一對龍鳳胎，奈何盛品儒去年8月因肝癌不幸離世，終年48歲。失去摯愛的蔡一鳳，除了要安撫年幼的一對子女外，又要處理家中外傭頻繁離職的問題，加上其子女曾遭已離職男外傭故意挑釁而引起恐慌，令她感到身心俱疲。聖誕節期間，蔡一鳳飛到美國度假，與家人及朋友團聚，並表示在美國幫盛品儒過生忌，令其美國洛杉磯峽谷豪宅曝光。

蔡一鳳美國大屋飽覽美景

蔡一鳳在小紅書分享到美國的生活的視頻和照片，看到她在美國的家相當闊落，還設有健身室，並坐落於峽谷之中，她亦晒出以無人機拍下的峽谷影片，景色亦相當優美，並發文寫道：「宅家，也擁有整片峽谷的壯闊」。影片和照片都看到蔡一鳳與子女家人相聚，閒時亦有在健身室做運動，亦見到招呼了張懋中教授等知名學術界人士於其家中作客。對於被指家族強大，蔡一鳳回覆：「我輩還需努力」；另外，蔡一鳳又透露在美國幫亡夫盛品儒生忌。

蔡一鳳出生於富裕家庭

擁有西班牙血統的蔡一鳳，小時候隨家人到菲律賓生活，之後移居澳門，父母從事金融及房地產生意，還在內地經營酒店，估計身家超過20億元。據了解，其家族曾於福建開設銀行，家族成員亦不乏政治人物及高官等。身為富家千金的蔡一鳳不靠父蔭，成功晉升至賭場副總裁之位，其後更涉足珠寶生意，分別於巴黎及澳門開設高級珠寶店。

