Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨「五燈戰隊」表現欠佳 周國豐：好水性楊花 「企鵝人」任隊長獲讚團隊唱出超強感染力

影視圈
更新時間：16:45 2026-02-18 HKT
發佈時間：16:45 2026-02-18 HKT

《中年好聲音4》第13集首回合團戰，將於本周日（22日）晚8點翡翠台播映兩小時版本，主持為車婉婉及鄭衍峰。評審方面，除繼續有肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦（溦溦），後台還增加了三位歌唱導師（排名不分先後），分別是教唱歌界KOL張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布Sir）、及高少華（銀老師），三人將在團戰對決中，以盲選方法各自選出三位心水選手作為自己下回合學員，被選中的9名參賽者在本回合將獲得「免死金牌」、意指無論如何都不會被淘汰。

周國豐指「好多男士走嚟走去」 

今次團戰共有8首歌曲，40強選手將根據上回合成績，輪流挑選心水歌曲，挑選同一首歌的五位選手將成為一隊。完成比賽後，最低分一組需淘汰兩人，第二及第三低分組別則要淘汰一個人 本回合一共淘汰四人，而獲得「免死金牌」的選手，將不會被淘汰，而且更可為所屬隊別額外加多1分總分。今日官方率先發布兩組的比賽情況，分別是全隊均是五燈選手的「五燈戰隊」，以及由熱門「企鵝人」帶領的4男1女組合。「五燈戰隊」中，成員有隊長袁帥、尤淑情、陳旭培、吳亦偉及「白羊君」，獻唱《手放開》。正式出賽前，各組員大嘆壓力很大；「五燈戰隊」由於只有尤淑情一名女將，5人選擇了4位男士輪流與淑情合唱，豈料卻因而換來「閹尖王」周國豐「水性楊花」的評語：「好濫情咁，咁多男士走嚟走去」、「你哋五個人本身唱功係各自有一個水準，依家反而令我哋覺得點解一乘五唔係五？」至於欣賞表演時一面陶醉的海兒，則坦言覺得這組某程度存在「太自我」問題。

「企鵝人」任隊長獲讚

至於由熱門之一的「企鵝人」領軍的組別，組員有鄭家聲、蔡宓婕、麥曉東及王卓樂，獻唱歌曲是《到此為止》。第一個上場揀歌的「企鵝人」，坦言選《到此為止》原本是想吸引和自己年紀差不多的80後，豈料最後吸引的接近都是90後，笑言大失預算，但言談間又對意外組成的團隊很有信心，企鵝人：「我哋溝通好有效，有一種同聲同氣感覺。」組員麥曉東則大讚「企鵝人」領導有方：「要夾到時間練啦、要排位啦，好彩有組長，佢畀咗好多idea我哋。」

「企鵝人組」搞喊車婉婉肥媽

綵排時被指有「和音」危機的「企鵝人組」，正式上場時不但克服弱點，而且還唱出了超強感染力，令車婉婉大拋經典金句：「我個水煲爆爆地」。肥媽亦笑言「猛咁飲茶」冷靜自己：「因為我已經著著地（想喊），企鵝人好重要，佢嘅聲好靚，同埋大家都有投入嗰個感情。」谷婭溦：「五種唔同聲音擺埋一齊，去表達隻歌嘅意思做到喎，呢樣嘢我好Respect，五個人和聲嘅Harmony好準確。」海兒更大嗌「Really Enjoy it」！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
8小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
4小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-17 14:06 HKT
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
04:11
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
社會
6小時前
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
4小時前