中年好聲音4丨「五燈戰隊」表現欠佳 周國豐：好水性楊花 「企鵝人」任隊長獲讚團隊唱出超強感染力

《中年好聲音4》第13集首回合團戰，將於本周日（22日）晚8點翡翠台播映兩小時版本，主持為車婉婉及鄭衍峰。評審方面，除繼續有肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦（溦溦），後台還增加了三位歌唱導師（排名不分先後），分別是教唱歌界KOL張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布Sir）、及高少華（銀老師），三人將在團戰對決中，以盲選方法各自選出三位心水選手作為自己下回合學員，被選中的9名參賽者在本回合將獲得「免死金牌」、意指無論如何都不會被淘汰。

周國豐指「好多男士走嚟走去」

今次團戰共有8首歌曲，40強選手將根據上回合成績，輪流挑選心水歌曲，挑選同一首歌的五位選手將成為一隊。完成比賽後，最低分一組需淘汰兩人，第二及第三低分組別則要淘汰一個人 本回合一共淘汰四人，而獲得「免死金牌」的選手，將不會被淘汰，而且更可為所屬隊別額外加多1分總分。今日官方率先發布兩組的比賽情況，分別是全隊均是五燈選手的「五燈戰隊」，以及由熱門「企鵝人」帶領的4男1女組合。「五燈戰隊」中，成員有隊長袁帥、尤淑情、陳旭培、吳亦偉及「白羊君」，獻唱《手放開》。正式出賽前，各組員大嘆壓力很大；「五燈戰隊」由於只有尤淑情一名女將，5人選擇了4位男士輪流與淑情合唱，豈料卻因而換來「閹尖王」周國豐「水性楊花」的評語：「好濫情咁，咁多男士走嚟走去」、「你哋五個人本身唱功係各自有一個水準，依家反而令我哋覺得點解一乘五唔係五？」至於欣賞表演時一面陶醉的海兒，則坦言覺得這組某程度存在「太自我」問題。

「企鵝人」任隊長獲讚

至於由熱門之一的「企鵝人」領軍的組別，組員有鄭家聲、蔡宓婕、麥曉東及王卓樂，獻唱歌曲是《到此為止》。第一個上場揀歌的「企鵝人」，坦言選《到此為止》原本是想吸引和自己年紀差不多的80後，豈料最後吸引的接近都是90後，笑言大失預算，但言談間又對意外組成的團隊很有信心，企鵝人：「我哋溝通好有效，有一種同聲同氣感覺。」組員麥曉東則大讚「企鵝人」領導有方：「要夾到時間練啦、要排位啦，好彩有組長，佢畀咗好多idea我哋。」

「企鵝人組」搞喊車婉婉肥媽

綵排時被指有「和音」危機的「企鵝人組」，正式上場時不但克服弱點，而且還唱出了超強感染力，令車婉婉大拋經典金句：「我個水煲爆爆地」。肥媽亦笑言「猛咁飲茶」冷靜自己：「因為我已經著著地（想喊），企鵝人好重要，佢嘅聲好靚，同埋大家都有投入嗰個感情。」谷婭溦：「五種唔同聲音擺埋一齊，去表達隻歌嘅意思做到喎，呢樣嘢我好Respect，五個人和聲嘅Harmony好準確。」海兒更大嗌「Really Enjoy it」！