賈曉晨一家四口拜年意外曝光豪宅 複式單位設有私家電梯 宮廷式裝潢巨型吊燈最吸睛

現年43歲的賈曉晨，於2016年跟樊少皇結婚後，先後誕下兩女，分別是8歲的「小飯兜」及5歲的「小飯團」後，近年移居內地生活，更轉型當上KOL，不時拍片分享生活點滴，在新春佳節，賈曉晨和丈夫一家四口跟網民拜年，兩位千金相當可愛，網民更誤以為大女白滑皮膚是因為開了美顏，而網民焦點更落在她於內地的複式豪宅，宮廷式裝潢，古典吊燈及巨型油畫，盡顯豪宅氣派，令人又羨又妒。

賈曉晨宮廷式豪宅金光閃閃

賈曉晨近年被封為「婚變界KOL」，經常在微博發文吐苦水，又曾表示「一日要諗50次離婚」，但在農曆新年，賈曉晨跟丈夫又忽然變得恩愛，而且一家四口在寓所內跟網民拜年。從賈曉晨分享的照片中可見，其住所空間感十足，設計風格典雅，帶有歐式宮廷氣派，而這個複式單位，設有私人升降機，讓住戶私隱度十足。

賈曉晨寓所設有巨型壁畫

賈曉晨的客飯廳的佈局相當吸睛，牆身用了溫暖的淡黃色，搭配一幅描繪著古典山水城堡的巨型油畫。天花板上裝設有巨型吊燈，令整個家居環境甚具貴氣。賈曉晨寓所除了有金光燦爛的一面，她亦為兩名女兒提供溫暖色系的房間，以米黃色為主調，放有布沙發及白色地氈，讓囡囡可以跟家中的狗仔，一起活動嬉戲，無拘無束成長。

賈曉晨長女外貌似足媽媽

賈曉晨於2006年參加《美女廚房》，憑著清甜外貌，很快已成為宅男殺手，之後拍過多齣無綫劇集，包括《飛虎》、《怒火街頭2》、《名媛望族》等，在事業高峰之際，忽然爆出跟樊少皇相戀，並長駐內地陪伴男友，直至2016年二人拉埋天窗，並育有兩名可愛女兒，長女不止跟媽媽成個餅印，一家四口合照時，網民為紛紛詢問是否為長女開了美顏，天生的美人胚子，隨時可以女承母業。

