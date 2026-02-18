泰國命理師Mor Plai預言香港恐有空難？曾算中「緬甸地震」 警告26年上半年勿到3地區旅行

因曾準確預言2025年緬甸地震而聲名大噪的泰國著名預言家「神婆Mor Plai」，近日再度對2026「火馬年」的運勢提出警告，內容引發網民熱議。她罕有地以神秘代號「HJT」示警，呼籲民眾在2026年上半年，應避免前往這三個地方旅遊，更憂心忡忡地表示，屆時恐怕有嚴重的空難發生。

Mor Plai說出神秘代號「HJT」

根據YouTube頻道《Kiinthailand奇在泰國》整理的片段，Plai師傅在受訪時，特別點出2026上半年有3個不建議泰國民眾前往的旅遊地點。她並未直接說出地名，而是給出了神秘的字母縮寫「HJT」。此舉立即在網路上引發熱烈討論，網民紛紛化身「鍵盤柯南」，猜測「HJT」所代表的地區，H是夏威夷或香港，J是日本 (Japan) 或印尼雅加達 (Jakarta) ，T則是台灣 (Taiwan) 或泰國 (Thailand) 。此外，更有熟悉機場代碼的網民指出，蒙古國呼吉爾特機場的IATA代碼正正就是「HJT」，為這個謎題增添了更多可能性。

Mor Plai憂心空難

除了旅遊地點的警示，Plai師傅更語氣沉重地提出了對航空安全的擔憂。 她直言「關於飛機的事情都很嚇人」，並嚴肅呼籲相關航空公司必須做好飛機的維護與檢查工作。

Mor Plai指今年將發生嚴重災難

當被問到2026年是否會發生傷亡慘重的災難時，她面色凝重地點頭確認，並表示不知道具體會發生在哪個地方，但真誠地祈禱這一切不會成真，更說「希望這只是我的一場夢」。據其他報導補充，Plai師傅強調，這場潛在的空難可能源於「人為疏忽」或「航空公司維修保養不當」，而非不可抗力的天災。

Mor Plai指將 「水火並行」

在天災方面，Plai師傅預測2026年可能會出現「水火並行」的極端現象，意指同一個時間點，一個地區正飽受水災之苦，而另一個地區卻發生嚴重火災。這些災害的成因可能包含人為、戰火或純粹的天災。不過，她也帶來一絲好消息，指出2026年的地震情況應不會像2025年那樣，發生導致曼谷大樓倒塌的嚴重餘震。

