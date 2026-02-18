林子祥葉蒨文機場被野生捕獲 行李車上「紅白藍」引起熱議 名牌袋被誤當10元貨色

現年78歲的林子祥與64歲的葉蒨文，近年經常夫妻檔開騷吸金，人氣高企，又一起上內地綜藝節目，二人世界又可以賺錢，一舉兩得。林子祥和葉蒨文皆是靚聲之人，二人合體發揮出一加一大於二的效果，他們舉行的《白頭到老 WE ARE ONE》世界巡迴演唱會，就場場爆滿，一票難求。近日二人在機場被野生捕獲，二人相當親民，而行李車上的一個紅白藍袋更引起了網上熱話，指二人低調奢華，甚有品味。

林子祥孖太太開巡迴演唱會

日前林子祥和葉蒨文夫妻檔，完成澳門站的巡迴演出，粉絲不止大讚林子祥歌聲沉厚，寶刀未老外，葉蒨文更以性感打扮亮相，身材火辣，扭動腰肢，一點也不似已經「登六」，讓歌迷興奮不已。在台上二人擁有巨星風采，但平日卻是甚接地氣，親民友善，近日二人在機場被網民集郵，葉蒨文露出笑容給粉絲影相，林子祥則反應有點愕然，其後網民更將遇見明星的經歷放上小紅書，想不到引起熱議。

葉蒨文機場被集郵保持笑容

當天一頭銀髮的葉蒨文，穿上一件簡約的白色針織外套，內搭藍白格仔襯衫，打扮清爽，最特別是她腳下一雙厚底鬆糕鞋，鞋面上點綴著各式可愛的立體裝飾，顯得她充滿活力。她身旁的林子祥則是一貫的低調藝術家風格，身穿深灰色毛衣外套與黑色T恤，舒適而不失風度。二人推著行李車，最引起網民注意是十分顯眼的紅白藍尼龍袋，有網民表示想不到二人也愛用平民貨色。

葉蒨文紅白藍袋引起熱議

林子祥夫婦的「紅白藍」袋引起關注，有網民留言「紅白藍袋好嘢」、「紅方格袋令你我更近」、「那個格子被看成了民工袋」，但原來只是美麗的誤會，近年有不少國際時尚品牌，也加入了「紅白藍」袋的設計元素，價值不菲，所以很快已有網民指出「他們用的是名牌」、「不是10元一個的膠袋」。林子祥和葉蒨文低調又時尚的風格，令網民紛紛表示佩服。

