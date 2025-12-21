78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂

樂壇殿堂級夫妻林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）即將於12月20日在武漢舉行《白頭到老》巡迴演唱會，二人近日已抵達當地準備。向來鍾情武漢美食的林子祥，更急不及待與太太及工作人員到訪老字號餐廳，品嚐地道的「過早九宮格」早餐。然而，現場流出的影片卻意外引發了網民對林子祥健康狀況的擔憂。

葉蒨文精靈滿滿

在曝光的畫面中，62歲的葉蒨文一如既往地活力四射。面對滿桌的熱乾麵、三鮮豆皮、燒賣等武漢特色早點，她顯得興致勃勃，不僅眼神發亮，更雀躍地與身邊人熱烈交流，大快朵頤的模樣十分可愛，盡顯「吃貨」本色。

相關閱讀：林子祥葉蒨文結婚29年不生育內幕曝光！Sally公開私下核突習慣 再爆阿Lam「如廁有問題」

林子祥異常疲憊沉默

然而，與精力充沛的太太形成鮮明對比，76歲的林子祥則顯得異常疲憊和沉默。影片中，他大部分時間都低著頭默默進食，眼神渙散，表情略顯呆滯。即使面對美食，他也未顯露出太大興趣，與舞台上那位聲如洪鐘、氣貫全場的「鐵肺歌王」判若兩人。若非葉蒨文主動向他提問，他幾乎全程靜默，偶爾抬頭回應，也少了往日神采。

林子祥頸部現密集黑斑

更令網民憂心的是，鏡頭清楚地捕捉到林子祥的頸項處，布滿了範圍不小、密集的深色斑點，狀況極不尋常。這些斑點呈深褐色，形態不一，在他的皮膚上十分明顯，瞬間引爆了網友對其健康狀況的猜測與擔憂。此次林子祥的反差狀態，讓不少粉絲留言表示：「舞台上還那麼有勁兒，私下里看著好疲憊」、「希望祥哥身體沒問題，脖子上的斑點有點嚇人」、「年紀大了，高強度巡演還是要多注意休息」。

相關閱讀：林子祥葉蒨文驚爆分居多時 結婚29年阿Lam曾因「執嘢」大發雷霆 認個性、生活習慣差異大