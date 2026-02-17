Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬力十足賀新年丨Win Win 立志馬年紅過Anson Lo Jason靠「舞技」擊敗一眾跳得之人

更新時間：16:45 2026-02-17 HKT
發佈時間：16:45 2026-02-17 HKT

ViuTV賀年節目《馬力十足賀新年》，今日年初一（17 日）一集，一眾主持包括 ERROR成員梁業（Fatboy）、ROVER成員雷濠權（Jason）、田曜誠（Tsoul）、楊安妮（Win Win）及 陳海寧（Isabella），為爭取與具有好運象徵的白馬接觸，全部化身「馬仔」投入遊戲。

Win Win以「爆紅過 Anson Lo」作為目標

其中一個接力賽環節，主持需一邊坐爆氣球，一邊以「我要爆乜」為題即席說出祝福語，Win Win以「爆紅過 Anson Lo」作為目標。最終所有主持均曾勝出遊戲一次，得以近距離接觸白馬並體驗餵馬樂趣，而好運白馬都希望大家能夠在馬年一馬當先，做隻行運馬仔。

Jason 實至名歸奪大獎

喜慶節日亦少不了舞獅環節，一眾主持特意向師傅學習舞獅技巧，更大玩舞獅節拍接龍遊戲。開始之前，Isabella氣勢如虹地表示：「我有跟 Win Win學跳舞架！我冇問題！」Win Win 聽後即時面有難色，笑言：「我冇嘢發表。」身為樂隊ROVER 成員之一的Jason亦全程「瞓身」跟上。經過 14 回合激戰後，Jason竟然擊敗擅長跳舞的 Fatboy、Win Win 及 Tsoul，成為新一代 ROVER 跳舞擔當。Jason 亦實至名歸獲得大獎，由製作組專程送他回家，與家人共度大年初一佳節。


 

