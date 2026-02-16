Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送

影視圈
更新時間：16:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-16 HKT

現年33歲的朱敏瀚，高大靚仔，拍過不少膾炙人口的劇集，成為TVB力捧小生，更先後在2020年及2021年《萬千星輝頒獎典禮》分別奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」獎。朱敏瀚在圈中人緣甚佳，跟他合作過的藝人周嘉洛及張振朗，更是他的圈中好兄弟。近日朱敏瀚在小紅書拍片，透露自己2月時左腳足踝要做手術，之後要用拐杖出入，而好兄弟周嘉洛、張振朗更輪流做司機，管接管送，又陪住朱敏瀚一齊做GYM，認真是義氣仔女。

朱敏瀚成班好兄弟陪操肌

朱敏瀚近日透露自己2月份做了左腳足踝手術，圈中好友相繼到醫院探望他，而曾經合作過《痞子無間道的》周嘉洛及《反黑路人甲》的張振朗，除了探望好兄弟外，二人更分別當上司機，接載要用拐杖，行動不便的朱敏瀚，一班人更約埋去健身室操肌，熱血度爆燈。朱敏瀚操練時仍穿上厚厚的保護靴，所以他以操練上身為主，進行連串的臥推動作，又進行了有氧運動，而張振朗、周嘉洛就成為朱敏瀚的陪練，讓好友停工休息期間，仍然能保持健碩肌肉。

相關閱讀：空運世一丨朱敏瀚「美男計」冧掂日本妹 鬼馬將大王戀情擺上枱

朱敏瀚康復期操練受傷腳

片中的朱敏瀚在拆走石膏後，仍要不斷做物理治療，每次醫師按摩其腳踝，他即酸痛得面容扭曲，但仍然死忍堅持治療。在康復期間，朱敏瀚仍繼續做健身運動，甚至刻意操練受傷的左腳，平衡左右腳的肌肉量。在片尾他打上「I'll come back stronger」（我會更強勢回歸）的字句，預告一個更強大的朱敏瀚即將歸來。

朱敏瀚跟陳曉華傳共賦同居

朱敏瀚曾跟前華姐冠軍余思霆拍拖3年多，至2022年分手。其後跟2018年港姐冠軍陳曉華傳出緋聞，更指二人已發展至同居階段，在西灣河共築愛巢，但二人為保護上位中的工作而低調地下情，之後二人又被指孖住去日本旅行，戀情相當穩定，只待二人進一步公開喜訊。

相關閱讀：朱敏瀚陳曉華疑日本拍拖  跟張振朗楊偲泳兩Pair遊大阪  曾傳已同居承認了解中

朱敏瀚曾與余思霆拍拖： 

