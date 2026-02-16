賈思樂籌備個唱9個月似生BB 與陳奐仁唱《蝦仔嗲哋》好盡興 新年留港與朋友共度

賈思樂昨晚在灣仔伊館為《賈思樂Happy Together Again 2026 in concert》演唱會演出，他指全晚盡興很開心，自己準備了9個月好似生BB，非常健康。談到請來余慕蓮，賈思樂笑言不止她，自己也很久未聽到歌迷掌聲，很多人問他何時再開騷，他笑言不敢講，自己想休息一下，希望唞半年，坦言演出要很多準備。

賈思樂過去3年在美國過新年

賈思樂透露請余慕蓮是最近才準備，早前見面余慕蓮指自己沒機會再聽到大家掌聲，他希望對方不要這樣想，如他所料余慕蓮一出場大家都不吝嗇掌聲，很替她開心。談到合唱陣容，賈思樂指黃博、黃洛妍、陳奐仁位位實力派，大讚黃洛妍揀歌夠大膽，又指昔日《蝦仔嗲哋》與陳奐仁唱了半首歌，終等了12年在這晚盡興。談到新年，賈思樂指過去3年都在美國與親姊過聖誕和新年，今年終留港與朋友共度，初一到初七都有約，今晚也有30多位多年老友到場支持他。