周柏豪笑談雙重身份 開騷育兒兩不誤 相隔7年回港演出 新場地見老朋友丨名人雜誌　

41歲的周柏豪近年主要在內地工作，不時香港、內地兩邊走，因曾在疫情期間留在內地長達10個月、而錯過剛出生兒子的成長過程，故他現在無論工作幾忙，能夠即日來回香港的話都會選擇工作後回港陪家人，而他對一對子女亦非常保護，從未讓他們曝光樣貌，即使女兒希望與他一起在台上表演亦沒有答應，又說堅決反對再生第三胎，柏豪笑謂現在一家人出街時，與太太一人照顧一個剛剛好。至於相隔7年再於香港開騷，更選址啟德體藝館，柏豪坦言是新地方見老朋友，興奮又緊張。文：黃佩麗 圖：朱偉彥

周柏豪相隔7年回港開騷，今次更進軍啟德場館。

適逢新春佳節，柏豪向大家送上祝福。

周柏豪相隔7年再於香港開騷，將於3月14日白色情人節在香港啓德體藝館舉行《周柏豪 THE BLOOMING CHAPTER》，他表示真的很久無在香港開騷，是次巡迴見面會以香港為首站，能回到熟悉的地方，見到熟悉的臉孔，但就在一個新場地與大家見面感到興奮又緊張，「真的很期待，我的親戚朋友都在香港，好多長輩想睇我的騷，但老人家不方便又未必可以去到好遠的地方睇，就只能透過網絡去睇，今次終於可以在香港，他們能親眼看我的演出，我有買定飛請他們來看。」

演唱會易過見面會

談及今次選址啟德體藝館，他表示在新場地開騷是一個新嘗試，亦有很多新構思，他說：「巡迴見面會已經做近兩年，之前都巡了好多城市，2026年新的一次巡迴，係自己屋企第一站，而且演唱會和見面會有很大分別，我覺得演唱會相對容易，只要度好歌單，演出時好好配合台、聲、燈，就是一個good show，見面會有很多和粉絲互動的環節，比演唱會要投入更多心思、時間和力氣。」他指以往在內地做見面會時，面對不同城市的粉絲有不同做法，歌曲和笑點等都要因應舉辦的城市而作出調整，不能一份rundown走天涯，除了台上互動，亦會抽幸運粉絲在完騷後一對一見面傾偈，每一站又會訂製有當地特色小禮物，笑言是嘔心瀝血去做見面會。

柏豪自認仍是大細路，但有了孩子、首要任務則是照顧他們。

柏豪這些年在內地發展得好好，到不同城市開騷與粉絲見面。

柏豪感恩一班歌迷多年的支持。

生活態度大不同

周柏豪近年的工作重心都在內地，感覺自己無論是唱歌和對答上都有進步，尤其做了爸爸後，生活態度亦有不同，但他不敢講自己變得成熟，因他永遠覺得自己由20歲開始就無大過，仍然是好講得笑好玩得，仍然好想每日打籃球騎電單車，但現在有了小朋友，首先要做的當然是照顧好他們。周柏豪很喜歡小朋友，經常與4歲兒子的同學一起玩樂，難怪他都說自己是大細路，雖然工作重心在內地，但他仍住在香港，能夠即日來回的工作都會在收工後趕回家，「在疫情時很少見老婆仔女，因為封關的關係，我留在內地長達10個月，那個時間剛好兒子出世，當時他未識行未識走，但我回到香港就見到他已經識跑步，覺得錯過了他的成長，所以現在都盡量即日來回，想多些時間陪他們。」

雖然愛女好想同爸爸同台表演，但出於對仔女的保護，柏豪暫時未有應承。

柏豪一有工作空檔就飛回香港陪伴家人。

自認唔係惡爸爸

周柏豪和太太育有一對子女，大女6歲、細仔4歲，他自問不算是一個惡爸爸，盡可能和太太一個惡一個不惡，「媽媽一定是貼身教育小朋友，有時會比較勞氣，我作為爸爸就做另一個平衡，照顧好小朋友的情緒再同他們講道理，等他們平靜之後再慢慢教他們甚麼是正確，但有時他們不受控時，我都會大聲鬧他們，我個耳鼻喉醫生問我，是不是又鬧小朋友才會不舒服，他們都知道有小朋友的家長是好易失聲，哈哈。不過他們都訓練到我的耐性，能更好控制自己的情緒。」又指一對子女都非常好動，尤其是大女遺傳了他愛運動和唱歌跳舞的基因，很喜歡挑戰高難度動作，會無端端打側手翻，又會在好高的地方跳下來，他每次看到都覺得心驚膽戰，最重要是無人教她做這些事，「既然她好動，我就幫她報興趣班放電，她和細佬都有很多興趣班，好像是跳舞、畫畫、溜冰、烹飪、攀石、籃球、鋼琴、游水等，我們沒有逼他們去學，全都是他們想學，有時無堂上還會問點解不用上堂，反而是我們想他們間唔中可以靜一靜，試下悶的感覺，因為我看過一些畫，當小朋友覺得悶的時候就會搵嘢玩，從而去創造一啲嘢出來，例如俾啲雪條木他們就會想方法砌架車出來，但長期都有嘢玩就不識創造，我幾相信這個講法，所以有時都會叫他們在屋企靜下，同他們講今日的休息。」

柏豪是不折不扣的好爸爸，就算工作再忙，都會抽時間陪伴仔女。

柏豪坦言疫情期間錯過了兒子的成長期，因此當下更加珍惜。

柏豪一次的巡迴見面會，就邀請了女兒以聲示人。

堅決反對生第三胎

周柏豪早前帶女兒看BLACKPINK演唱會，他直指女兒甚有表演慾，很有興趣與他一起上台表演，但他就沒有這個想法，甚或對子女非常保護，從沒有公開他們的正面樣子，認為如果公開了會令他們失去私人生活，所以想等他們長大後再選擇是否公開，不過上一次的巡迴見面會，周柏豪就邀請了女兒以聲示人，其中一part的開場旁白就是由女兒去錄，3分幾鐘的錄音由頭帶到尾，令他很驚喜，問到可會想再生第三個？他說：「堅決反對！我有和太太傾過，現在出街我們一人帶一個幾好，太太都無意再生，同埋他們對我們需求量很大，很愛我們陪伴，如果再多一個就會分薄了他們擁有父母的時間。」

柏豪巡演首站選址香港，最想讓長輩親眼看到他的演出。

開騷經驗豐富的柏豪，笑言演唱會反而易搞過粉絲見面會。

為歐鎮灝寫歌並非幫新人

周柏豪早前為歐鎮灝寫新歌，他謙稱不是幫新人，感恩有一個喜歡自己多年的粉絲，當初聽到他說喜歡自己還以為是客套說話，後來看他的社交平台，發現他選秀前就經常穿自己品牌的衣服，才開始信歐鎮灝是喜歡他，「他有個同事是我以前唱片公司同事，介紹下互相認識，之後他就請我去寫歌，我好感恩，是他先欣賞我，我才有這個機會，覺得是報答他多年來的欣賞，他之前仲傳咗段訊息俾我，內容幾長𠱁得我好開心，我看完覺得他抵錫，希望大家都喜歡這首歌。」又說寫完後覺得很好聽，曾想過留來自用，公司亦提議不如出一個合唱版，但他考慮過後還是覺得不好，不想好像share了他的故事，或者將來有機會再在台上合唱。

柏豪感恩又開心能幫昔日粉絲歐鎮灝寫歌。

Hair：Pakman Chau

Make up：Jenny Tziong