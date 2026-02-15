張德蘭難忘醉住過情人節 進駐各社交平台 預熱首個紅館騷

張德蘭正積極籌備將於5月底在紅館舉行的首個個人演唱會，為讓樂迷更了解她的近況，最近終於開了社交媒體，她本身亦為中醫，會分享一些調理秘方，吸引不少網民收看，不過即使工作忙，她都不忘辦年貨及與丈夫楊偉誠（Frankie）度過情人節。她回顧與丈夫37年的夫妻生活，分享了她的快樂與恩愛，認為幸福的婚姻基於彼此的愛與理解，並強調：「相處最重要是大家開心，真愛是萬能的。」

張德蘭憶起與丈夫的浪漫傳統

她又回憶起與丈夫Frankie在情人節的浪漫傳統，每年都會回到相識的餐廳慶祝，更自爆一次最特別的情人節慶祝：「原本應該好浪漫，但我因為飲得太多香檳，不知不覺開始醉，就不停開心大笑，連老公都好少見我這個樣子，後來醉到不懂笑，因為瞓着咗，真係幾尷尬。所以以後我都很乖，香檳都是淺嘗好，不要當果汁飲得這麼瘋狂！」Frankie回應說︰ 「我告訴大家飲醉的人原來好重的！」

張德蘭新年後再Keep fit

新春佳節，張德蘭向大家送上最誠摯的祝福：「恭喜發財！龍馬精神，笑口常開！」談到新一年願望，就是5月底舉行個人演唱會能圓滿成功。此外，她透露會悉心為家裏裝飾布置，「我今年特別選擇一些馬年的裝飾品，讓家裏的氛圍更喜慶。」她強調春節對中國人來說意義重大，尤其是對已婚夫妻來說，更是忙碌而充滿喜悅的時刻，還表示雖然忙於籌備演唱會，應該要keep fit，卻依然無法抵擋春節的美食誘惑，今年馬年她就選擇以馬蹄糕應節賀年，象徵大家、馬不停蹄、馬到功成，張德蘭一邊拍攝一邊已忍不住口食完又食，笑言只好新年過後再Keep fit。