Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張德蘭難忘醉住過情人節 進駐各社交平台 預熱首個紅館騷

影視圈
更新時間：17:45 2026-02-15 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-15 HKT

張德蘭正積極籌備將於5月底在紅館舉行的首個個人演唱會，為讓樂迷更了解她的近況，最近終於開了社交媒體，她本身亦為中醫，會分享一些調理秘方，吸引不少網民收看，不過即使工作忙，她都不忘辦年貨及與丈夫楊偉誠（Frankie）度過情人節。她回顧與丈夫37年的夫妻生活，分享了她的快樂與恩愛，認為幸福的婚姻基於彼此的愛與理解，並強調：「相處最重要是大家開心，真愛是萬能的。」

張德蘭憶起與丈夫的浪漫傳統

她又回憶起與丈夫Frankie在情人節的浪漫傳統，每年都會回到相識的餐廳慶祝，更自爆一次最特別的情人節慶祝：「原本應該好浪漫，但我因為飲得太多香檳，不知不覺開始醉，就不停開心大笑，連老公都好少見我這個樣子，後來醉到不懂笑，因為瞓着咗，真係幾尷尬。所以以後我都很乖，香檳都是淺嘗好，不要當果汁飲得這麼瘋狂！」Frankie回應說︰ 「我告訴大家飲醉的人原來好重的！」

張德蘭新年後再Keep fit

新春佳節，張德蘭向大家送上最誠摯的祝福：「恭喜發財！龍馬精神，笑口常開！」談到新一年願望，就是5月底舉行個人演唱會能圓滿成功。此外，她透露會悉心為家裏裝飾布置，「我今年特別選擇一些馬年的裝飾品，讓家裏的氛圍更喜慶。」她強調春節對中國人來說意義重大，尤其是對已婚夫妻來說，更是忙碌而充滿喜悅的時刻，還表示雖然忙於籌備演唱會，應該要keep fit，卻依然無法抵擋春節的美食誘惑，今年馬年她就選擇以馬蹄糕應節賀年，象徵大家、馬不停蹄、馬到功成，張德蘭一邊拍攝一邊已忍不住口食完又食，笑言只好新年過後再Keep fit。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
20小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
7小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
1小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
8小時前
fb車cam L（香港群組）影片截圖
00:50
維園年宵內地男疑「打荷包」斷正 被逮獲對質爆金句：說普通話
突發
6小時前
00:47
大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本
即時國際
7小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
2小時前
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
影視圈
5小時前
趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光
01:15
趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光
影視圈
6小時前