莫家堯舊愛與袁文傑同框扭身扭勢晒好交情 移居內地嫁執法人員 因不孕欲勸老公包二奶

影視圈
更新時間：10:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-15 HKT

前亞姐袁潔儀曾與莫家堯拍拖7年，曾承認難找對象，2009年與內地一名武警結婚，並移居內地。近日，前亞洲電視的一眾經典面孔再度聚首，袁文傑在IG分享影片，可見他與尹天照、袁潔儀等多位昔日戰友一同打邊爐，場面溫馨熱鬧，足證「亞視之友」的情誼歷久彌新。

袁潔儀與尹天照、袁文傑聚會

從照片中可見，袁潔儀氣色紅潤，與好友們一同擺出各種有趣Pose，笑容燦爛。這次難得的「亞視同學會」，出席者還包括《我和殭屍有個約會》的「況天佑」尹天照，以及早前被傳離巢TVB的袁文傑，彷彿帶領觀眾回到了亞視的輝煌年代。
袁潔儀早年在亞視主要做主持，曾參與的節目有《今日睇真D》、《我愛下午茶》、兒童節目《精靈一族》、《歷史也瘋狂》等。近年她間中參演TVB劇集，包括《執法者們》、《一舞傾城》、《香港人在北京》等，但大多都是閒角。其實她自2009年嫁給任職武警的丈夫後，已移居到內地生活。

相關閱讀：56歲前亞姐袁潔儀北上開工登場氣氛冷淡 入農村做賀壽嘉賓收大利是

袁潔儀曾歷艱辛求子路

袁潔儀與老公感情一直非常恩愛，然而，袁潔儀卻有過一段艱辛的求子之路。她曾在接受訪問時透露，自己對家庭的渴望極深，可惜天意弄人，先後經歷了三次流產，身心承受巨大打擊，最終證實不孕。她一度想開口叫老公包二奶，亦曾考慮找代孕，但最終二人決定放下執著，強求有下一代。雖然有遺憾，但丈夫的體諒與關愛成為她最大的後盾。如今，她專注享受二人世界，偶爾與圈中摯友相聚。從這次聚會中她幸福滿足的笑容可見，袁潔儀已走出昔日陰霾，活在當下，展現了歷經風雨後的堅強與樂觀。

相關閱讀：前亞姐袁潔儀罕談三度流產 懷胎4月引產膀胱撕裂大出血致不孕 曾欲勸前武警老公搵二奶

前藝人莫家堯轉行從商近照曝光？

