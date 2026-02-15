林韋辰突擊娛圈樓后2千呎豪宅 極寬敞大廳歐陸式裝潢 一塵不染全靠老公悉心打理

71歲的韓馬利，去年悄悄離巢，告別效力了逾40年的TVB，跟丈夫杜燕歌雙雙移居至中山，過著舒適的退休生活，幸福無憂。韓馬利跟不少圈中人熟絡，每次有藝人到中山開工，也會跟韓馬利敘舊，到她的2000呎寓所探望她們夫婦二人，近日亞視一哥林韋辰，就突擊到訪韓馬利的豪宅，客廳寬敞，空間感十足外，更重要是一塵不染，韓馬利更自豪說「老公打理的」，恩愛度爆燈，令人羨慕。

韓馬利低調離巢跟丈夫移居中山

林韋辰近年北上搵食，不時拍片分享藝人移居內地後的生活，他自己住的豪宅已經極具氣派，但睇得多都覺得悶，所以他近日移師拍攝其他藝人在內地的家，更笑指是突擊檢查，看看現實中的藝人家居是否真的乾淨整潔。林韋辰到訪韓馬利位於中山的豪宅，甫進大門已經被極度寬敞的家居環境嚇親，不斷發出「嘩嘩聲」，當天由韓馬利招呼客人，而杜燕歌則在廚房張羅，顯得甚為忙碌，應該是為林韋辰到來準備飯局。

韓馬利2千呎豪宅寬敞大廳

韓馬利的中山豪宅，裝修風格簡約，但又不失典雅貴氣，以淺色系為主調，巨大的玻璃窗，採光度十足，寬敞的廚房和明亮的用餐區，處處彰顯著低調的奢華。韓馬利招呼林韋辰在一張巨型寬敞的沙發坐下，背後的櫃子上，放了小型的山水屏風及玉石擺設，二人閒話家常，言談甚歡。不過最令林韋辰驚訝是大宅內，竟然十分乾淨，明顯是經常打理清潔，韓馬利被讚後，不禁說出真相「老公打理的」，還露出了甜絲絲的表情，原來背後有個廿四孝老公。

韓馬利曾經小產協議不生育

韓馬利跟杜燕歌現時享受二人世界，二人1989年結婚後，曾移民到澳洲生活，雖然韓馬利曾經懷孕，可惜不幸流產，之後二人協議不生育，並認許紹雄的獨女許惠菁做契女。韓馬利多年來一直鍾情於買「磚頭」保值，所以她於本港、內地及泰國都有物業，不折不扣是圈中隱形富婆。

