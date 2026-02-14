Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「王嘉爾舊愛」陳珮欣宣布結婚 情定《尋秦記》音樂才子 曾自爆初戀矛頭直指Jackson？

現年31歲的陳珮欣，曾在ViuTV節目《戀講嘢》，明示自己中學時學初戀是人氣偶像，矛頭直指GOT7成員王嘉爾。近日「王嘉爾舊愛」陳珮欣終於有一個新身分，在ig宣布跟應屆金像獎，憑《尋秦記》入圍「最佳原創電影音樂」獎的男友黎鳴朗結婚，並大晒巨型鑽戒，獲得各方好友祝福，可說是雙喜臨門。

陳珮欣晒鑽戒宣布結婚

陳珮欣近日跟音樂才子男友黎鳴朗宣布喜訊，她在ig分享跟男友黎鳴朗合照，並大晒鑽戒放閃，又留言「雙喜臨門」並tag上男友名字，正當網民誤以為她奉子成婚，其實只是美麗誤會，她其實指的另一喜事，是男友黎鳴朗憑《尋秦記》入圍「最佳原創電影音樂」獎，至於嘉訊會否陸續有來，大家拭目以待。

陳珮欣曾疑自爆初戀是王嘉爾

陳珮欣名字大家可能覺得陌生，但提到「王嘉爾舊愛」，網民肯定記憶猶新，陳珮欣樣子甜美清純，曾上過《Yes!》雜誌，但她真正成為網民焦點，是她曾在ViuTV節目《戀講嘢》，大談中學時期，與一位國際巨星無疾而終的甜蜜初戀，更提供五大線索。網民根據陳珮欣提供的線索，估計她的初戀男友可能是GOT7成員王嘉爾。

陳珮欣扮倒模死屍演出《破．地獄》

陳珮欣於澳洲悉尼出世，4歲回流返港，最為人熟悉的電影作品，是在《破．地獄》演出倒模死屍，但她參與拍攝的方法頗為特別，由特技製作人員為她素描，並用3D打印技術印製皮囊，陳珮欣只是演出倒模死屍。至於陳珮欣未婚夫黎鳴朗，除了於今屆金像獎憑《尋秦記》提名「最佳原創電影音樂」，去年亦憑《水餃皇后》與陳光榮提名「第38屆中國電影金雞獎」最佳音樂，黎鳴朗此前亦曾參與《過時．過節》等電影配樂工作。

