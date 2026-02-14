Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB視帝馬國明52歲生日歎燭光晚餐慶祝 湯洛雯頭貼頭合照放閃賀老公 網民催生「馬B」

影視圈
更新時間：16:30 2026-02-14 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-14 HKT

2月13日是TVB視帝馬國明的52歲生日，老婆湯洛雯在IG上載甜蜜合照為老公慶生，場面溫馨。二人自2023年底結婚後一直非常恩愛，這次的生日慶祝閃光彈，除了讓粉絲感受到他們的幸福，更引來大量網民留言，齊齊催促他們快點生個「馬B」。

湯洛雯準備燭光晚餐賀馬國明牛一

從湯洛雯分享的相片可見，她為馬國明準備了一個浪漫的燭光晚餐。其中一張照片，二人頭貼頭，笑容燦爛，各自抱著一隻愛貓，面前擺放著一個精緻的生日蛋糕。蛋糕上不僅有兩隻愛貓樣子的公仔，旁邊更有一塊寫著「happy birthday my hubby」的牌子，盡顯心思。

相關閱讀：馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家

湯洛雯出Po馬明迅速回覆

湯洛雯在IG深情寫道：「Happy birthday my hubby,We love you」，並標註了馬國明的帳號。馬國明也迅速回覆了幾個可愛的貓咪表情符號，夫妻間的互動充滿愛意。

這篇放閃貼文發布後，瞬間湧入大量祝福。除了讚嘆二人婚後的甜蜜，不少網民都將焦點放在「催生」上，紛紛留言「快啲生返個」、「快啲生個馬B」、「Happy birthday, wish you have a baby dragon soon」，看來大家都非常期待聽到這對新婚夫婦的好消息。

相關閱讀：馬國明飛馬來西亞現劫機驚雲？湯洛雯直認擔心 出埠全程黑面搵老公做出氣袋

重溫馬國明湯洛雯浪漫婚禮照：

