袁惟仁告別式3.10舉行爆家族風波 前妻陸元琪心寒發文揭家屬禁送最後一程

曾天后王菲打造無數經典金曲的台灣音樂人袁惟仁，臥病長達多年，今年2月2日其姊在FB公布袁惟仁死訊，終年57歲。由於接近農曆新年，據指袁惟仁的家屬安排過年後火化袁惟仁遺體，並與袁父合葬。袁惟仁的告別式日期曝光，更爆出袁惟仁家屬不允許陸元琪出席前夫告別式，引起外界關注。

袁惟仁離世逾1個月才辦告別式

據台媒《自由時報》報道，袁惟仁的告別式定於3月10日上午、在台北市懷愛館景行樓的「至忠廳」舉行，預計屆時會有多位音樂界好友到場致意。不過袁惟仁前妻陸元琪於前日（12日）爆料，稱袁惟仁的家屬向仔女提出，轉告陸元琪不要出席袁惟仁告別式。

陸元琪感到難以接受：「甚麼樣的大人，會有這樣的心理素質，去對孩子提出這樣的要求，不知道孩子會為難嗎？」陸元琪又感慨稱原以為將仔女教育好，就對得起眾人，從沒想過會被人排擠：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」

袁惟仁兩度跌倒出事

袁惟仁與女演員陸元琪於2002年結婚，二人育有一對仔女，當年陸元琪指控袁惟仁多次偷食，爆出婚外情，最終在2016年結束14年婚姻。袁惟仁於2018年在上海意外跌倒，引發中風腦出血，搶救後又發現腦瘤，完成手術後曾情況好轉返回台東休養。袁惟仁卻在2020年在家中跌倒，變成植物人。

