「王菲恩人」腦出血臥床5年疑成植物人 驚傳深夜急入院病況曝光 前妻籲放過KOL女兒

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-01 HKT

現年57歲，曾為天后王菲打造無數金曲、在華語樂壇舉足輕重的台灣音樂人袁惟仁，在2018年於上海因腦溢血病倒，返台休養後，2020年再度在家中跌倒，之後便長期臥床，並傳出已被判定為植物人。 近日驚傳他深夜被緊急送往台東馬偕醫院急診，引發外界高度關注。

袁惟仁深夜急診肺部發炎

據悉，57歲的袁惟仁此次是因出現發燒及排尿異常等狀況，由姊姊協助叫救護車送醫。 院方初步檢查發現他的白血球指數升高，疑似有感染反應。 他的好友紀寶如稍後透露，袁惟仁是因肺部發炎而住院，目前情況穩定，仍在醫院觀察中，並請外界不要過度擔心。 從曝光的送醫畫面中，可見袁惟仁身形消瘦，躺在擔架上，身上接著管線狀況令人擔憂。 

前妻陸元琪發聲：放過我的孩子

袁惟仁與前妻陸元琪的14年婚姻，育有一子一女，但因袁惟仁外遇而告終。 此次袁惟仁突然住院，陸元琪第一時間表示並不知情，並在社群媒體上發文，懇請外界「請放過我的孩子」，表示自己和孩子也是想知道狀況的人。 她的兒子袁義則透露，事發時他人在國外工作，因此並未聯繫上父親那邊。 

女兒亭亭玉立變性感KOL

儘管家庭關係複雜，袁惟仁與陸元琪的20歲女兒袁融（梓蛋）已出落得亭亭玉立，並在網路上頗有名氣，Instagram擁有超過10萬粉絲。近日，她在街頭被YouTuber「黑男」巧遇，甜美外型和姣好身材引發網友熱議，更有人發現她神似南韓啦啦隊女神李珠珢。 影片中，袁融大方展示手臂上的刺青，並解釋其代表「我主宰自己的感情觀」的人生座右銘。 

