陳蕾見宏福苑居民感觸落淚 未計劃金像獎戰衣 新年回廣州探親

陳蕾昨日（13日）到大埔出席由香港各界扶貧促進會、星島新聞集團、香港西班牙學校及萊寶益康健有限公司共同主辦「愛在社區 新春送暖盤菜宴」活動，在農曆新年前夕為宏福苑受災戶送上關懷與溫暖。她覺得今次活動很有意義，尤其是看到大家臉上掛住笑容，自己心情也很激動，見到大家好歡樂，吃盤菜吃得很滿足，就覺得好欣慰。

陳蕾特別揀選溫暖歌曲

問到是否因之前收過災民粉絲私訊，所以有更大感觸？她承認，並表示比幻想的感觸更加大：「又唔可以喺台上表達任何情緒，見到大家笑容嘅時候，如果得我激動好似好古怪，我自己都仲有啲時間去消化，所以我覺得佢哋好叻，我知道呢一切都好唔容易。」又笑指剛在台上搞爛gag，希望盡能力帶歡樂給大家。陳蕾坦言今次是首度接觸災民，所以也擔心會很沉重，故也特別揀選較溫暖的歌，而此時她也終忍不住感觸落淚，心情平伏後，她表示沒有想過會喊。

陳蕾入圍「原創電影歌曲」意義重大

陳蕾主唱電影《女孩不平凡》主題曲《普通人》獲提名《第44屆香港電影金像獎》當中的「原創電影歌曲」，她表示很開心，又指當初看了電影好幾次才寫，又指這次入圍對自己來說是很大意義，因幾年前與廖子妤、余香凝等一起拍《骨妹》，跟《女孩不平凡》是同一個導演，而今次《女》亦找回當時其餘三位演員去演：「雖然我沒份演，但佢搵我唱歌，我哋四個好似隔咗咁多年之後，重新喺另一套戲上相聚，所以我都好期待金像獎當日可以撞返呢班演員。」至於戰衣方面，陳蕾表示還未計劃，提到她早前扮「進擊的巨人」令大家很期待，她笑指自己會尊重主題，若要她斯文的話會收起粗魯的一面。而農曆新年，陳蕾表示會回廣州探親。