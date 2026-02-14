「洗米嫂」陳慧玲露肩會神秘猛男！同框扭動身軀騷默契 男方「星級」身份曝光

澳門前娛樂大亨周焯華（洗米華）老婆陳慧玲（Heidi，人稱洗米嫂）回復單身後，生活依然過得多姿多采。熱愛運動的她，間中會在IG分享健身日常，其Fit爆身材一直令網民羨慕。近日，她上載了一段與型男在健身室跟拍片擺Pose的短片，身旁男子身份引起網民熱議。

「洗米嫂」與男子晒好默契

從影片可見，背景是一家健身室，洗米嫂身穿白色單肩貼身上衣，配襯灰色闊腳褲，展露纖腰和結實的肌肉線條，身材管理得非常好。她與一名男子隨著音樂節拍，以簡單舞步擺出型格姿勢，兩人動作合拍，顯得默契十足。影片更配上文字「POV: 當男女又一齊day drift」，充滿玩味。

型男是星級健身教練亦是抗癌勇士

網民紛紛好奇片中男主角的身份。原來這位型男是星級健身教練Clark Cheung，他同時也是一名淋巴癌的康復者，其奮鬥故事相當勵志。Clark亦在其IG上載了這段影片，並標註了洗米嫂的帳號「heidi.honey」，寫上「#ootd Who's Day Drift lover?」，看來兩人是因健身而結緣的好友。

