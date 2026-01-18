Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package

前太陽娛樂文化老闆周焯華（洗米華）與老婆「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）所生的大女周梓潼（Virginia）向來品學兼優，樣貌與身材盡得媽咪真傳。昨日（17日），陳慧玲在IG上傳多張照片，興奮地宣布女兒碩士畢業的喜訊，並為她感到無比驕傲！

周焯華大女成績優異

從上傳的畢業證書可見，周梓潼畢業於倫敦國王學院（King's College London），並以「Pass with Distinction」碩士最高等級的優異成績畢業，獲得臨床心理治療理學碩士學位，可謂美貌與智慧並重。

周焯華兒子賀妹妹畢業

為了見證女兒人生中的重要時刻，陳慧玲特地飛往倫敦出席畢業典禮。她分享了多張溫馨的家庭合照，相中她與身穿畢業袍的周梓潼，以及周焯華與前妻所生的兒子周柏豪在河畔前留影，一家人其樂融融。照片中，周梓潼手捧鮮花，散發出自信的魅力，而陳慧玲則滿臉自豪，場面溫馨感人。

陳慧玲在IG寫下對女兒的祝福：「碩士畢業喇！又靚又叻！繼續努力keep going! We are loving you and supporting you always 」，字裡行間充滿了對女兒的愛與支持。網民紛紛留言恭喜，大讚周梓潼「叻女」、「青出於藍」，並羨慕陳慧玲有如此出色的女兒。

Mandy Lieu周焯華昔日愛巢曝光？

